Fiscal Pérez espera que este lunes se presente pedido de nulidad a fallo del TC

El fiscal provincial José Domingo Pérez sostuvo el último viernes 29 que el Equipo Especial Lava Jato espera que este lunes 2 de diciembre el procurador del Poder Judicial presente la solicitud de nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que permitió la excarcelación de Keiko Fujimori.

En declaraciones para la prensa, Pérez Gómez indicó que, como argumento del requerimiento que entregó al representante del sistema judicial, incluyó que el fallo del recurso de hábeas corpus en mención no cuenta con cuatro votos de magistrados como exige la Ley Orgánica del TC.

“Confiamos desde la Fiscalía que el procurador, atendiendo al pedido por escrito que le hemos formulado a nombre del despacho que jefaturo, pida la nulidad a dicha sentencia ante el Tribunal Constitucional a más tardar el día lunes [...] No está acorde, además, hay decisiones anteriores que señala que mientras no se dé cuatro votos no se puede hablar de sentencia. Es incongruente. No se puede ejecutar esta decisión”, expresó tras dirigir el allanamiento en las oficinas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Keiko Fujimori en libertad

Tal como lo informó el fiscal, el pedido de nulidad del fallo del Tribunal Constitucional no impidió la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, quien salió en libertad, tras trece meses de prisión preventiva, la noche del último viernes.

Fujimori Higuchi aún es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y por ser la cabeza de una presunta organización criminal encargada de obstaculizar el trabajo de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.