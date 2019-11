Arbizu: “Villa Stein representa todo lo contrario a la lucha anticorrupción”

El postulante al Parlamento por Juntos por el Perú Julio Arbizu recordó los casos que decidió Javier Villa Stein cuando fue integrante de la Corte Suprema.

En línea con ello, sostuvo que debido a sus decisiones no debería representar a los abogados de Lima.

Como se conoce, Javier Villa Stein postula al decanato del Colegio de Abogados de Lima, cuyas elecciones son este sábado 30 de noviembre.

“El señor Villa Stein representa todo lo contrario a la lucha anticorrupción y si tenemos a ese señor como representante de los abogados en Lima, pues qué nos puede esperar a los abogados. […] Recordemos el caso sobre la prensa chicha en la que el señor Villa Stein con sus fallos sostuvo que Vladimiro Montesinos no manejaba fondos del Estado [y le redujo la pena y también lo hizo con el grupo Colina]”, manifestó Julio Arbizu para Ideeleradio.

“Sin duda [va a instrumentalizar el CAL para traerse abajo lo que se ha avanzado en lucha contra la corrupción]. Lo de Villa Stein me parece lamentable, porque recordemos entre muchas perlas como aquella nefasta [manera] de tratar de vaciar de contenido la lucha contra la organización criminal Fujimori-Montesinos, interpretando aquello que no es posible, como decir que un sujeto [como Montesinos] no era funcionario público y pueda cometer delitos contra la administración pública”, añadió Julio Arbizu.

Por otro lado, las elecciones en el CAL no se han realizado con normalidad debido a que la ONPE informó que no viene brindando asistencia técnica al comité electoral del colegio debido a que existen controversias judicializadas “que han puesto en tela de juicio la falta de transparencia y neutralidad en este proceso electoral”.

La actual decana, María Elena Portocarrero, también está participando en la contienda.