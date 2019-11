Fiscal Pérez allanó Confiep por donaciones a Keiko Fujimori

Después que miembros de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) confesaron ante el Equipo Especial Lava Jato que entregaron donaciones de dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori y que no lo declararon ante las autoridades correspondientes, las oficinas del gremio fueron intervenidas por el fiscal José Domingo Pérez en busca de evidencia documental.

Apoyado por un contingente de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, poco antes de las 9 de la mañana de ayer, Pérez ingresó en el local de la Confiep, ubicado en la avenida Víctor Andrés Belaunde 147, oficina 401.

El colaborador eficaz brasileño Jorge Barata declaró que a pedido de la Confiep, la constructora Odebrecht aportó US$ 200 mil, como otros integrantes de la institución, para una campaña publicitaria del gremio en beneficio de Keiko Fujimori.

Sin embargo, cuando empresarios que pertenecen a la Confiep comenzaron a ser interrogados por el Equipo Especial, estos revelaron que por su lado también hicieron aportaciones individuales a la candidata de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

Para establecer la veracidad de dicha versión, o era parte de un acuerdo gremial de la Confiep, el fiscal Pérez solicitó el allanamiento de la institución, lo que fue autorizado por el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday.

La medida tuvo como finalidad “buscar comprobantes, facturas, boletas, certificados de donación y cualquier otro documento vinculado con las donaciones, recepción o entrega de dinero o bajo cualquier otro título, así como contratos u órdenes de pago vinculados a gastos o compras que realizaron los integrantes, asociados o miembros de la Confiep o la institución para la campaña política de las elecciones generales 2011 y/o 2016”, señala la disposición judicial.

La medida tomó de sorpresa a los integrantes de la Confiep que participan en la Conferencia Anual de Ejecutivos Empresariales (CADE), en Paracas, Ica.

“La Confiep se enteró, a través de la prensa, de una orden de allanamiento e incautación solicitada por el fiscal José Domingo Pérez en contra de las oficinas institucionales por investigaciones que datan del 2011 por el caso de una campaña comunicacional en pro de la inversión”, informó el gremio mediante su cuenta de Twitter.

A la sede de la Confiep llegó el abogado Alberto Pereira, quien tiene a su cargo la defensa legal del gremio. Señaló que la documentación requerida por el fiscal Pérez era complementaria a la que su cliente entregó en 2018.

Entre otros integrantes de la Confiep que han reconocido haber donado fondos a la campaña publicitaria del gremio a favor del modelo económico, que se difundió antes de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, en 2011, aparecen Alfredo Pérez Gubbins, de Alicorp (US$ 200 mil); José de Romaña Letts, de Volcan Compañía Minera (US$ 260 mil); Carlos Rodríguez Pastor, de Intercorp (US$ 200 mil); y Mariela García Figari, de Ferreycorp (US$ 100 mil); entre otros.

La acción del fiscal Pérez hizo que la presidenta de Confiep, María Isabel León, abandone el hotel Hilton, en Paracas, y retorne a Lima.

Abordada por la prensa declaró de manera breve, cuestionando la medida del fiscal Pérez: “Justicia sí, excesos no […] Me van a disculpar, cuando tome conocimiento de las cosas incautadas, vamos a declarar”.

Según fuentes del caso, el propósito de Pérez también es verificar si es cierto lo que declararon los empresarios sobre sus aportes.

Gremio entregó documentos a fiscal sobre el caso

- La Confiep se allanó a suministrar evidencia documental al fiscal José Domingo Pérez, por lo que la autoridad requirió de más personal.

- “En este momento me debo retirar a los ambientes fiscales para venir con un número mayor de personas, fiscales y asistentes, para que nos puedan apoyar atendiendo que la Confiep a través de sus representantes que se encuentran presentes han exhibido documentación que es útil y pertinente a la investigación”, señaló Pérez.

- “Se ha expuesto y se ha justificado la medida al juez de investigación preparatoria, y es el juez el que nos ha otorgado esta autorización. Es decir, dentro del marco del debido proceso estamos realizando esta incautación. Se ha notificado la orden judicial dentro de lo que establece el procedimiento penal”. Dijo: “Es falso que haya un abuso o exceso por parte de la fiscalía”. informe