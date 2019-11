Rafael Vela: “Es una falacia que se diga que nosotros abusamos de la prisión preventiva”

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, expresó que se señalan muchas cosas falsas sobre su grupo de trabajo.

Por ejemplo, de que siempre el Poder Judicial le da la razón al equipo fiscal; como prueba de que no sucede ello, comentó que ahora los árbitros vinculados a Odebrecht han salido libres.

“Desde el punto de vista de lo que es el sometimiento a la legalidad de nosotros se dicen muchas cosas que son falsas. Por ejemplo, de que no hay un control de legalidad de nuestro requerimiento; la mejor prueba de que no siempre nos dan la razón es que en el caso de los árbitros, la segunda instancia del Poder Judicial ha determinado que este grupo de exárbitros que decidieron en controversias (sobre Odebrecht) finalmente sigan sus procesos en comparecencias con restricciones”, dijo para RPP.

“Ojo, no ha desestimado el caso, pero ha establecido una razonabilidad respecto a las medidas coercitivas. Si es que habría desestimado los cargos, entonces no les habría impuesto gravísimas restricciones como es el impedimento de salida del país, restricciones de no poder hablar del caso, además del pago de una suma importante de dinero como es una caución de 100 mil soles”, aclaró Rafael Vela.

Asimismo, manifestó que el Equipo Especial Lava Jato respeta todas las determinaciones del Poder Judicial.

“Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que respetar esas decisiones porque de la misma manera que ha confirmado en el caso de cinco árbitros la prisión preventiva y de dos arrestos domiciliarios por sus estados de salud, de la misma forma ha tomado una decisión respecto al resto de árbitros con la que tal vez no estemos de acuerdo en las fundamentaciones jurídicas, pero que tenemos que aceptar como parte de la realidad de la litigación”, explicó.

A la vez, aseguró que también es falso que exista una abuso de la figura de prisión preventiva.

“Es una falacia que se diga que nosotros abusamos de la prisión preventiva. Estadísticamente nosotros tenemos casi 600 investigados y tenemos solamente a 30 personas que están sometidas a la medida de prisión preventiva”, apuntó Rafael Vela.