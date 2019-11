Actualización

La aspirante al Congreso por Juntos por el Perú Isabel Cortez fue liberada por la Policía luego de haber sido arrestada debido a su protesta en contra del costo de los pasajes para escolares en el Metropolitano.

Así lo informó Julio Arbizu, también candidato al Legislativo, en sus redes sociales.

“Finalmente liberaron a la compañera Isabel Cortez, pero no se pueden repetir las detenciones arbitrarias, que criminalizan la protesta ciudadana. ¡Vamos con todo, a hacer del Congreso también un mejor lugar para defender los derechos de todos y todas!”, manifestó Arbizu.

A su turno, Isabel Cortez publicó un video de agradecimiento para los que estuvieron pendientes de su arresto.

“Quiero agradecerle a todas las personas que me dieron fuerza a través de las redes sociales. Gracias a todos ellos; su apoyo me hace más fuerte para luchar por la defensa de los derechos”, aseveró.

Nota previa

La candidata al Parlamento por Juntos por el Perú e integrante del Sindicato de Limpieza Pública Isabel Cortez fue detenida este jueves 28 por la tarde, cuando protestaba en contra del costo de los pasajes para escolares en el Metropolitano.

Así lo comunicó a través de su cuenta de Twitter. Se sostuvo que Isabel Cortez “fue detenida de forma arbitraria”.

“Compañeros y compañeras, he sido detenida brutal y arbitrariamente por la Policía y me encuentro detenida en la Comisaria de Alfonso Ugarte [...] La Policía me ha manifestado que voy a quedarme detenida 48 horas por haber protestado en el Metropolitano”, se lee en su red social.

Asimismo, el también postulante por Juntos por el Perú y ex procurador anticorrupción Julio Arbizu se pronunció sobre el caso. Pidió su liberación inmediata.

“Exigimos su inmediata liberación. Nos informan que la han llevado a Seguridad del Estado. Allá vamos para acompañarla y resguardar sus derechos”, expresó Arbizu en su Twitter.