Mijael Garrido Lecca tras improcedencia de su candidatura: “Apelaremos, pelearemos”

Luego que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declarara improcedentes las postulaciones de los candidatos por el Apra Mauricio Mulder, Mijael Garrido Lecca, Nidia Vílchez y José Pimentel, el entrevistador empleó su cuenta de Twitter para señalar que apelarán la decisión.

“Nada está por encima del derecho de participación política que en la Constitución se recoge. Apelaremos. Pelearemos. Defenderemos la integridad de la lista y la fuerza del Partido de Haya de La Torre. ¡Qué hablen las urnas y no los burócratas!”, escribió Mijael Garrido Lecca.

El Jurado Electoral Especial observó la lista aprista debido a que la Comisión Política de dicho partido -encargada de realizar designaciones directa de candidatos- no estaba inscrita correctamente.

Precisamente, esa comisión seleccionó a Mulder, Garrido Lecca, Vílchez y Pimentel, que ahora buscarán levantar la observación.

“[...] es preciso puntualizar que de acuerdo con la información remitida por el ROP delJNE, en la Comisión Política Nacional no se encuentra registrado ninguno de sus miembros;es decir, no existe ningún miembro válidamente inscrito que pueda ejercer las funciones como integrantes de dicho órgano, puesto que en cumplimiento de la Resolución N.° 0165-2018-JNE, de fecha 12 de marzo de 2018, se declaró nulo el asiento registral N.° 22, donde se encontraban inscritos los integrantes de dicha comisión; en consecuencia, al no existir ningún miembro hábil para el ejercicio de sus atribuciones en el Registro de Organizaciones Políticas, respecto de órgano directivo, esto es, la Comisión Política Nacional de Partido Aprista Peruano, las designaciones directas que constan del acta adjunta carecen de validez y por tanto, deviene en improcedente la admisión de los referidos ciudadanos como candidatos por designación directa del citado partido”, se lee en la resolución.