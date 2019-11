Keiko Fujimori: Pérez presenta oficio al procurador del PJ para pedir nulidad del fallo del TC

El fiscal encargado de investigar a la lideresa de Fuerza Popular, José Domingo Pérez, presentó un oficio al procurador del Poder Judicial para pedirle que presente un recurso de nulidad contra el fallo del Tribunal Constitucional que dispuso la liberación de Keiko Fujimori.

“Yo acabo de presentar en horas de la tarde un oficio solicitando al procurador público del Poder Judicial que plantee o pida o formule la nulidad correspondiente a la sentencia que declara fundado el hábeas corpus que dispone la excarcelación de la investigada Keiko Fujimori Higuchi”, señalpo el fiscal José Domingo Pérez.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, no se consiguieron los cuatro votos que, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, son necesarios para que el colegiado pueda formar sentencia.

Es en ese sentido que Pérez cuestiona el voto singular del magistrado Carlos Ramos. Para el fiscal, este voto “no está acorde” con la normativa.

"Hay decisiones anteriores del Tribunal Constitucional que señalan que, mientras no se den los cuatro votos, no se puede hablar de sentencia. En ese sentido, es incongruente, como bien lo ha señalado el doctor Rafael Vela Barba, no se puede ejecutar esta decisión. Se evidencian tintes políticos”, sostuvo el fiscal José Domingo Pérez.

Keiko igual saldrá en libertad

No obstante el pedido que hizo el fiscal Pérez al procurador del Poder Judicial, el propio magistrado reconoció que este oficio “no va a obstar que se disponga la excarcelación” de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Sin embargo, confiamos a nivel de la Fiscalía que el procurador público del Poder Judicial, atendiendo al pedido por escrito que le hemos formulado a nombre del despacho que jefaturo, pida la nulidad a dicha sentencia al Tribunal Constitucional a más tardar el día lunes”