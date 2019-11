Pérez sobre fallo del TC a favor de Keiko Fujimori: “Procurador público debe solicitar nulidad”

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez aseguró que el fallo presentado por el Tribunal Constitucional (TC) “sería inejecutable” ya que no se han sumado los votos necesarios como indica la norma. Asimismo, aseguró que el procurador público “debe solicitar la nulidad”.

"Al parecer sería inejecutable (el fallo del TC a favor de Keiko Fujimori) porque es una decisión que no ha sumado los cuatro votos que señala la propia norma. Entiendo que el procurador público del Poder Judicial debe solicitar una nulidad de la decisión del Tribunal Constitucional publicada el día de ayer o en su defecto quienes puedan sentirse afectados con esa decisión”, declaró Pérez a la prensa.

Además, aseguró que la decisión del TC, de dejar en libertad a la lideresa de Fuerza Popular, es “contradictoria, incongruente y que tiene suspicacias de tintes políticos”, sumándose a la posición tomada por el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela.

“Sumarme y adherirme a la posición que ha adoptado el doctor Vela Barba de que es una decisión del Tribunal Constitucional contradictoria, incongruente y que tiene suspicacias de tientes políticos”, sostuvo.

Por otro lado, sobre la posible nulidad del fallo del TC, Pérez consideró que ya ha habido “criterios y precedentes” donde la entidad constitucional ha dejado sin efecto otras resoluciones. También puso en duda la posición tomada por el magistrado Carlos Ramos afirmando que esta “no se adhiere a los fundamentos” tocados en el desarrollo del caso.

“Criterios y precedentes ha habido en el Tribunal Constitucional. En el cual no han sumado los cuatro votos para dictar sentencia. Es contradictoria la decisión que se ha comunicado el día de ayer. Por un lado tres magistrados del Tribunal dan una decisión, pero hay un cuarto magistrado como el señor Carlos Ramos que no se adhiere a sus fundamentos por el contrario postula un argumento que no había sido tocado en el desarrollo de esa causa", enfatizó.

Más temprano el fiscal Domingo Pérez ingresó a las instalaciones de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) en San Isidro con el fin de cumplir la orden de allanamiento con medidas de descerraje e incautación a sus oficinas con el fin de encontrar “todo aquel objeto vinculado a la campaña política de las elecciones generales de los años 2011 y 2016″.