Elena Conterno: “Las empresas no deben apoyar las campañas políticas”

Antes de empezar la entrevista, Elena Conterno enfatiza en que la CADE empezó marcando una distancia de la malas prácticas de connotados empresarios. Se muestra incluso en contra de que las empresas aporten en campañas políticas y más bien cree que el financiamiento público debe ser mayor y único.

¿Qué medidas se van a implementar para que no vuelvan a ocurrir lo que Ud. llama malas prácticas empresariales?

Coincido en que hay que tomar acción. Precisamente hoy (ayer), la principal representante del gremio empresarial, María Isabel León, de Confiep, va a plantear las propuestas que tiene. Si bien no somos una institución gremial, somos un actor comprometido con la integridad. Y no solo en este evento. Somos conscientes de que hay una legítima preocupación por que los líderes empresariales, pero también los políticos y la sociedad civil, nos involucremos más y tomemos acciones para lograr la integridad que exigimos y, por supuesto, contengamos los actos que nos alejan de ser un Perú para todos.

¿Coincide con el presidente de esta CADE en que es válido que los empresarios apoyen a los políticos?

La reforma institucional y fortalecimiento del sistema democrático se discute en CADE desde hace varios años y ha habido cambios que es importante conocer. Primero, hoy está prohibido el aporte de empresas a partidos políticos y creo que eso es sano. Creo que la empresa que representa a sus accionistas, trabajadores y clientes no debe involucrarse en lo que son campañas políticas. Segundo, que ya no se puede contratar propaganda en radio y TV, y solamente está la franja electoral con determinados criterios y eso también es sano. Tercero, todo aporte por encima de la UIT tiene que bancarizarse. Las empresas no deben colaborar, las personas sí, pero deben hacerlo con transparencia y de acuerdo a ley.

Precisamente, la ley de financiamiento a los partidos ordena las cosas...

Todos coincidimos en que los partidos políticos son necesarios, claro está, con planteamientos concretos, democracia interna y financiamiento claro, y que el Estado colabore para que funcionen; eso me parece sano. Sería interesante explorar la posibilidad de que todo el financiamiento provenga del presupuesto público.

Muchos ven a los empresarios lejanos de la gente y que solo quieren acaparar beneficios. ¿Qué opina?

Yo sintonizo con los nuevos enfoques del capitalismo consciente, sobre imponer la ética en las empresas, sobre las empresas de valor compartido que crean valores económico y social. Esas iniciativas dan cuenta de un repensar de la empresa y volver a sus orígenes como una entidad social que busca atender necesidades de la sociedad.

¿Cree que los cuestionados empresarios deben dar un paso al costado?

Son decisiones que deben analizar cada uno de ellos. Estos temas de poca transparencia tienen que quedar atrás, y cada organización involucrada tiene que hacer su reflexión. Confío en que vamos a avanzar y ordenar los actos que nos alejan de una economía de mercado y de un país para todos los peruanos.