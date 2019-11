Rosa Bartra: “Claro, el Congreso tiene la culpa de todo, el pueblo nunca”

Mónica Cuti

Ofreció esa versión que siempre la distinguió en el Congreso: confrontacional y de discursos llenos de medias verdades.

La exlegisladora fujimorista Rosa Bartra dio una charla a los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa María (UCSM). Los criticó y también a la población por votar a favor de las reformas constitucionales en el referéndum del 2018 y pedir el cierre del Congreso.

Bartra quiso poner a prueba a los estudiantes. Les preguntó quiénes leyeron los proyectos de reforma política. En el salón ninguno de los presentes respondió. Entonces dijo que era una pena que en esa escuela no se haya leído esas iniciativas. Luego se victimizó.

“Trabajamos durísimo, nos dijeron haraganes, flojos... te cierro el Congreso, porque no sacas mi reforma y nadie los leyó (los cuatro proyectos de reforma constitucional)”, aseveró Bartra. Luego, continuó: “No importa, igual votaron, no sé cuántos eligieron a Cáceres Llica, pero el otro voto sí se puede conversar. ¿Votaron por el sí, sí, sí, no? Sí pues, votaron así porque los malditos congresistas se tenían que ir a su casa, ¿no? Y nunca más tenían que ser reelegidos, esos desgraciados miserables, okey”, dijo la excongresista, mientras criticaba las reformas propuestas por el presidente Vizcarra, algunas de ellas aprobadas bajo la presión de la moción de confianza.

Defendió el trabajo de los exparlamentarios disueltos. Sostuvo que nunca se opusieron a los cambios propuestos por el Ejecutivo y que siempre los aceptaron. Incluso aseveró que ella apoyaba desde el 2016 la propuesta del financiamiento estatal de las campañas políticas, pero que la población desconoce su trabajo porque no se informa. “¿Y por qué m... no leyeron para votar?, pero claro, el pueblo nunca tiene la culpa, el Congreso sí. Espero que el 20 voten pensando”, les dijo a los universitarios.

Lo que no dijo Bartra en su exposición es que esos proyectos se aprobaron con serias distorsiones. Por ejemplo, la inmunidad parlamentaria y la ley de participación ciudadana en elecciones internas. Por eso Vizcarra planteó un referéndum para adelantar las elecciones, otra iniciativa que Bartra desde su comisión mandó al canasto y eso provocó la crisis política en el país.

Tampoco dijo nada sobre su papel cuestionado en la comisión Lava Jato en cuyas investigaciones limpió a Keiko Fujimori y Alan García.