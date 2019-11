Vizcarra considera que la disolución del Congreso, evitó estallido de conflicto social

El presidente Martín Vizcarra, adelantó su visita al CADE 2019, en Paracas, Ica, y participó en el plenario de lucha anticorrupción. En su discurso, sostuvo que en nuestro país no se han repetido las protestas de Chile, Bolivia y Colombia porque disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias.

“¿Qué hubiera ocurrido en el Perú si el 30 de setiembre no hubieramos tomado la importante y dificil decisión? La enseñanza de este año es clara: no debemos estar de espaldas a la ciudadanía. Debemos estar de lado de quienes sienten que las instituciones no los representan adecuadamente”, manifestó el Jefe de Estado en referencia al cierre del Parlamento y la convocatoria de comicios congresales.

Como se sabe, en el último vez, producto del descontento de la población contra sus autoridades a nivel de Latinoamérica, estallaron manifestaciones que paralizaron Chile, Bolivia y Colombia. Si bien, el presidente Vizcarra considera que los ánimos se calmaron con la convocatoria a elecciones para el 26 de enero, recalcó que eso no significa que nuestro país esté exento de una coyuntura parecida.

“Ante una región sobrecargada, el Perú no está exento de conflictos. Pero la salida institucional con llamado a elecciones ha permitido evitar caer en situaciones lamentables. Debemos tener claro que ese peligro existe y que (la ciudadanía) tiene razones que debemos atender”, agregó.