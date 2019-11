Exlegisladores y conservadores figuran en la lista de Contigo

El partido Contigo -antes llamado Peruanos por el Kambio (PpK)-, liderado por Gilbert Violeta, participará en las próximas elecciones congresales del 2020.

Dicha nómina la encabeza el congresista disuelto Juan Sheput. En esa misma apuesta por exintegrantes del Parlamento, figura como candidata la expresidenta de la Comisión de Ética del Legislativo Janet Sánchez.

Tanto Sheput como Sánchez fueron cuestionados por algunos sectores del Parlamento por su supuesta cercanía con el fujimorismo. Sin embargo, ambos lo han negado y afirman que trabajan de manera independiente.

Asimismo, esta agrupación postula al Congreso a Jorge Villacorta, ex jefe de campaña del entonces candidato presidencial de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski.

Alessandra Camila Krause es otra postulante que representará a Contigo. Ella se muestra muy crítica al gobierno en sus redes sociales y afirma -al igual que el fujimorismo- que la disolución del Parlamento no fue constitucional.

PUEDES VER PPK se mantiene en cuidados intensivos pese a mostrar mejoría

También aspira a llegar al Congreso el “Chino Juan”, cuyo nombre es Juan Vigil Atoche. Este postulante fue trabajador del Congreso y nada menos que en el despacho de Janet Sánchez, quien hoy busca la reelección con el partido que fundó Pedro Pablo Kuczynski, junto a Gilbert Violeta.

¿Y la revolución?

"La revolución es ahora, es contigo" es el lema de campaña del partido, que busca conseguir un gran número de curules este 2020.

Dicha agrupación apuesta -al parecer- por el voto conservador y lleva en su lista a candidatos cercanos al conocido movimiento ultraconservador "Con mis hijos no te metas" y enemigos acérrimos de un enfoque de género. Justo Balmaceda se autodefine defensor de la vida y de la familia. Es más, en su opinión las políticas públicas deben tener un "enfoque de familia".

PUEDES VER El blindaje y la elección ‘express’ de quienes ahora buscan reelección

El candidato es abogado y vocero del colectivo Padres en Acción. Además, según Wayka.pe, Balmaceda afirmó formalmente poseer bienes por 198 millones 64 mil soles, cuando era funcionario del Ministerio de Justicia.

Pero no es el único afín a dicho colectivo. El exministro de Justicia del gobierno del presidente Martín Vizcarra Salvador Heresi también quiere reelegirse este 2020.

Heresi no duda en apoyar públicamente las manifestaciones de “Con mis hijos no te metas” en contra del enfoque de género. Heresi insiste en que el cierre del Congreso no fue constitucional.

PUEDES VER Janet Sánchez señala que aún no decide si postulará a las elecciones de 2020

52.12% de los votos obtuvo Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta del 2016. Keiko Fujimori alcanzó 49.88% de los votos, perdiendo una vez más una elección presidencial.

Postulantes de Contigo

Partido Peruanos por el Kambio cambió de nombre en el 2019 y hoy se llama Partido Político Contigo.

Amazonas

1. Gilmer Díaz Heredia

2. Gary Charly García Guevara

3. Jovani Ruiz La Torre

Áncash

1. Fernando Wilfredo Chacón

2. Saray Zila Adrián Ariza

3. Joaquín Cruz Navarro

4. Luz Marina Guzmán Díaz

5. Ricardo Martínez Urrutia

Apurímac

1. Mario Ortiz Alvarado

2. Yudy Ruiz Andreu

3. Elsa Medina Porras

AREQUIPA

1. Roberto Cavero Astete

2 Fernando Canepa

3 María Lozada

4 Gerald Cuba Lastarria

5 Denis Alfredo Tupayachi

6 Hilda Geldres Sánchez

AYACUCHO

1. Porfirio Villar Rojas

2. Karina Evelin Soto Hurtado

3. Jimmy Meneses Sierralta

CAJAMARCA

1. Iván Carranza Saucedo

2. Segundo Gil Castañeda Díaz

3. Sergio Cáceres Quispe

4. Edgar Omar Villar Dávila

5. Janeth Vallejos Arévalo

6. Blanca Becerra Guevara

CALLAO

1. Janet Emilia Sánchez Alva

2. Juan Alfredo Vigil Atoche

3. Jorge Alfredo Coletti

4. Sandra Proaño Gutiérrez

CUSCO

1. Óscar Tino Santander Joo

2. Lissette Gabriela Guillen

3. Javier Américo Pozo Ugarte

4. Guillermina Huanca Cruz

5. Stalin Wences Holguín Solís

HUANCAVELICA

1. Lizeth Thalía Quispe Paitan

2. Edmundo Mak Gregor

3. Ulises Wilson Astocaza

HUÁNUCO

1. Roy Dennis Gonzáles Cotera

2. Rubén Eguizabal Gamarra

3. Ynocencia Condori Baldeón

ICA

1. Genaro José Tenorio

2. Karina Ruth Oliva Torres

3. Rosa Luz Quicaño Pariona

4. Darwin Berrio Otazu

JUNÍN

1. Christian Salvatore Talledo

2. David Ruiz Caro Maldonado

3. Rolando Llanos Curletti

4. Liz Margot Ramos Vargas

5. Marjury Contreras Hualpa

LA LIBERTAD

1. María Elena Ullilen Armas

2. José Alberto Novoa Vásquez

3. Jesús De La Fuente Zanini

4. Haydee Hernández Soto

5. Víctor Sánchez Caballero

6. Percy Levi Ruiz Agreda

7. Dora Jackelin Vílchez Vásquez

LAMBAYEQUE

1. Cruz Gerardo Saavedra

2. Carlos Antonio Ismael Balarezo

3. Erika Janet Valdivieso López

4. Iván Gilberto Martin Fernández

5. Sara Vidarte Mena

LIMA Y RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1. Juan Sheput Moore

2. Salvador Heresi Chicoma

3. Jorge Luis Villacorta Carranza

4. Alexander Von Ehren Campos

5. Sandra Salinas Gervassi De Fillol

6. Yessica Amuruz Dulanto

7. Esteban Uceda Guerra García

8. Justo Fernando Balmaceda

9. Juan Antonio Bazán Chávez

10. Carlos Daniel Torres Pérez

11. José Antonio Anderson

12. Carlos Alexander Ramos

13. José Antony Cossío Guillen

14. Milton Renzo Ramos

15. Rolando Freyre Muñoz

16. Cyntia Serra Quiñones

17. Verónica Dionicia Quispe

18. Marina Chávez Ramírez

19. Carlos Eduardo Salazar

20. Alessandra Camila Krause

21. Pedro Pablo Silva Martel

22. Roberto Fermín

Carhuancho Cárdenas

23. José Alfredo Calderón

24. Merli Jannett Alfaro

25. Luis Alfonso Trinidad Cerna

26. Alejandro Salem Fatule

27. Cesar Isidoro Matías

28. Hefner Fernández Gamonal

29. Ninoska Violeta Valladares

30. Andrea Villacorta Ilas

31. Diego Guillermo Cuentas

32. Karen Melissa Ymaña

33. Zoreida América Alvarado

34. Luis Francisco Noé Loza

35. Máximo Abraham Delgado

36. Walter Jacobo Gutiérrez

LIMA PROVINCIAS

1. Manuel Ángel Gutiérrez

2. Rubén Goicochea Huari

3. Celsa Maura Medina

4. Lucia Margarita Navarro

LORETO

1. Ronald Sandoval Torrejón

2. Danilo Ortiz Paima

3. Gimena Kharina Dávila

4. Reyna Victoria Carranza

Moquegua

1. Rudolf Frank Gutiérrez Quispe

2. Lizbeth Quispe Sucacahua

3. Mabel Yessica Alca Medina

Pasco

1. Junior Jairzinho Quinto

2. Diego Martin Zarate Arias

3. Yhuriko Sharai Guillermo

Piura

1. Víctor Hugo Febre Calle

2. Giovanna Lucia Vallebuona

3. Hermer Alzamora Roman

4. Sabina Araujo Vidal

5. Jesús Ladines León

6. Percy Mogollón

7. Zarela Del Rosario Reusche

Puno

1. Hussem Hevangel Quispe

2. Aldo Rojas Colca

3. Sonia Mercedes Paredes

4. Mariela Amparo Roque

5. Santos Manuel Begazo

San Martín

1. Carlos Emerson Rubio

2. Marisol Rise Hasegawa

3. Moisés Campos Díaz

4. Marilin Camino Colunche

Tacna

1. Edwin Coico Monroy

2. Barbara Esther Cuadros

3. Alfredo Marca Maquera

Tumbes

1. Eduardo Néstor Garrido

2. Yessica Mariela Gonzáles

3. José Viterbo Álamo Barreto

Ucayali

1. Jorge Wilson Ríos Pezo

2. Glenda Bardales Rodríguez

3. Gustavo Alfonso Celi Pezo