El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedentes las candidaturas de Mauricio Mulder, Mijael Garrido Lecca, Nidia Vílchez y José Pimentel, representantes del APRA con mira a las elecciones 2020.

A través de la resolución n°00312-2019, el colegiado electoral de primera instancia corroboró que el partido aprista no subsanó las observaciones encontradas en las designaciones de los candidatos.

El JEE de Lima Centro resolvió declarar la improcedencia de las candidaturas de los apristas amparado en el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, que establece que el colegiado “declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley no subsanable, o por la no subsanación de las observaciones efectuadas”.

CEN no inscrito

La declaratoria de improcedencia de las candidaturas de Mauricio Mulder, Mijael Garrido Lecca, Nidia Vilchez y José Pimentel, se originó debido a que el JEE de Lima Centro determinó, con información del Registro de Organizaciones Políticas, que el Comité Político Nacional del Partido Aprista no estaba inscrito, por lo que las designaciones directas de candidatos que hizo quedaban sin validez.

“[...] es preciso puntualizar que de acuerdo con la información remitida por el ROP delJNE, en la Comisión Política Nacional no se encuentra registrado ninguno de sus miembros;es decir, no existe ningún miembro válidamente inscrito que pueda ejercer las funciones como integrantes de dicho órgano, puesto que en cumplimiento de la Resolución N.° 0165-2018-JNE, de fecha 12 de marzo de 2018, se declaró nulo el asiento registral N.° 22, donde se encontraban inscritos los integrantes de dicha comisión; en consecuencia, al no existir ningún miembro hábil para el ejercicio de sus atribuciones en el Registro de Organizaciones Políticas, respecto de órgano directivo, esto es, la Comisión Política Nacional de Partido Aprista Peruano, las designaciones directas que constan del acta adjunta carecen de validez y por tanto, deviene en improcedente la admisión de los referidos ciudadanos como candidatos por designación directa del citado partido”, señala la resolución del JEE.

