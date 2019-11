Los audios que delataron a César Villanueva

Alberto R. A.

Ni el Santisteban tampoco no me ha llamado nada. Bueno, ¿sabes qué sería conveniente? Para que este señor sepa que estamos en contacto tú dile en el transcurso del día de hoy “me reuní con mi señor padre” pa’ que vea que estamos en coordinación ¿si? “Y al comentarle todos los pormenores de la reunión de ayer, me dijo que estaba de acuerdo pero también me hizo una salvedad, señor”. Ponle así: no me había acordado de la otra imputación que se le está haciendo por el presunto delito de... a ver... cohecho.