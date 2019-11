Guillén: “La Fiscalía no debe concentrar sus esfuerzos en pedir prisiones preventivas”

El exfiscal Avelino Guillén sostuvo que el Ministerio Público no debe concentrar sus esfuerzos en conseguir la prisión preventiva para los investigados, ante la consulta sobre el caso Arbitrajes, en el que el Poder Judicial revocó la medida contra 8 abogados implicados, incluido Humberto Abanto.

En diálogo con Radio Nacional, el exmagistrado indicó que la atención de la Fiscalía debe ser en la investigación para presentar la acusación contra los implicados.

“La Fiscalía no debe concentrar todo su esfuerzo en conseguir que se dicten medidas como de prisión preventiva. El esfuerzo, la tarea central de un fiscal es realizar una buena investigación, obtener evidencias probatorias de la realización de un delito, llevar adelante una investigación preparatoria que le permita sustentar una acusación”, indicó Avelino Guillén.

Para Guillén, “la tarea del fiscal es lograr sentencias condenatorias en los casos donde está convencido de que existe responsabilidad penal”.

Se recuerda que se apeló la prisión preventiva contra los abogados que presuntamente cobraron coimas de Odebrecht a cambio de beneficiar a la constructora en los laudos arbitrales que tenía contra el Estado.

Asimismo, el Tribunal Constitucional revocó la medida preventiva contra Keiko Fujimori, investigada por los presuntos aportes de Odebrecht para su campaña de 2011 y la manera para darle una apariencia de legalidad al ilícito dinero.

Respecto a la decisión constitucional, Avelino Guillén señaló que se trata de “una grave contradicción” en la que incurrió la mayoría del Pleno. “Si señalan que ahora no existe peligro de obstaculización de la investigación en razón de que no está en funciones el Congreso”, están admitiendo que mientras funcionaba el Congreso, este era un instrumento de obstaculización y obstrucción a la labor que desarrolla la Fiscalía. Me parece un argumento bastante débil”.