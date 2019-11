Sánchez: Me sorprende esta denuncia ad portas de mi candidatura al Congreso

La excongresista Janet Sánchez manifestó este miércoles estar sorprendida por la denuncia que el procurador anticorrupción Amado Enco interpuso en su contra, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, ligado a la contratación de la madre del hijo del también excongresista Jorge Meléndez.

En diálogo con La República, Sánchez sostuvo que el recurso planteado por la Procuraduría Anticorrupción le parece “totalmente extraño”, y que le asombra que “el procurador pretenda involucrarme en un delito que no he cometido”.

“Jamás en mi vida he tenido un problema de esta índole. Es la primera vez, estoy muy sorprendida”, señaló la expresidenta de la Comisión de Ética. Asimismo, explicó que “para que se dé la negociación incompatible pues yo tendría que haber obtenido algún provecho para mí o para un tercero”.

“En este caso no ha sido así. Si hablamos que el tercero sería la madre del hijo del señor Meléndez, yo no la he favorecido. Por el contrario, he sido sorprendida, engañada. Ella nunca me dijo el vínculo que tenía y él mucho menos. Y tampoco se lo hizo saber a la administración del Congreso cuando se dio su contratación, cuando hace su declaración jurada. Entonces, yo, la verdad, sí [estoy] sorprendida”, indicó la exparlamentaria.

Candidatura al Congreso 2020

En otro momento, Sánchez observó la coincidencia de la denuncia en su contra, que cuestionó, con su candidatura al Congreso en las próximas elecciones de enero de 2020.

“Estoy en un proceso electoral y esta denuncia, pues, definitivamente, claro que puede afectar la candidatura”, dijo.

Con esta denuncia, para la expresidenta de la Comisión de Ética se “daría la impresión de que se busca malograr mi imagen". "Espero que no sea esto dirigido por otros lados”, manifestó.

“También puede ser que quizás pueda haber alguien detrás que piense que con este tipo de denuncias me van a destruir. Pero no porque no tengo absolutamente, y siempre lo he dicho, ningún tipo de delito que se me impute”, se defendió la exlegisladora.

“Yo solo he dicho la verdad"

Sánchez insistió en que no ha cometido ningún delito tras revelar la contratación de la expareja de Jorge Meléndez en el Congreso, y afirmó que solo dijo “la verdad”.

“No sé en qué se habrá basado el procurador Enco para hacer este tipo de denuncias. Veremos cuando nos llegue la notificación y haremos uso de nuestra defensa”, dijo la exparlamentaria.