Organizaciones sociales y sindicales marcharán a Palacio contra privatización de Sedapal

En los últimos días, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el directorio de Sedapal a través de comunicados y declaraciones a los medios de comunicación han señalado que Sedapal, la empresa de agua y saneamiento de Lima y Callao, no se privatizará ni venderá sus acciones, como vienen denunciando organizaciones sociales y los trabajadores de la empresa.

El MVCS y los funcionarios de Sedapal, descartan cualquier intención de privatizar la empresa, sin embargo, a través de un comunicado el Sindicato Unitario de Trabajadores de Sedapal, SUTESAL, y la “Asamblea de los Pueblos en Defensa de Sedapal, el Agua y la Vida”, han ratificado la marcha a Palacio de Gobierno para el jueves 28 de noviembre, para exigir la derogatoria del DS 214- 2019 EF, que pone en venta las acciones de las empresas del Estado bajo el régimen de FONAFE, donde está Sedapal.

El dirigente de Sutesal, Rolando Condori, expresó que, si el gobierno no piensa vender las acciones de Sedapal, entonces que derogué el DS 214- 2019 EF, “Si pongo un cartel en mi ventana, diciendo que se vende mi casa, irán a preguntarme y querer comprarla, si no pienso venderla para que la pongo y si me equivoqué lo quito. Eso es lo que se debe hacer, si realmente no quiere vender las acciones”, sostuvo el dirigente.

En su comunicado el Sutesal informa que, en los últimos días, en asambleas realizadas en todos los conos de Lima y Callao, la población se ha ratificado en participar en la marcha del jueves 28 que partirá del Campo de Marte a las 9 de la mañana, con dirección a Palacio de Gobierno. Los dirigentes señalan que en ningún momento han sido invitados a tratar este tema por las autoridades y rechazan que se quiera confundir a la opinión pública.