Regidor inhabilitado y otra que podría ser vacada, tras alcaldía

Ysela Vega Huayambal

Con una inhabilitación de dos años para ejercer cargo público emitida por la Contraloría General de la República por presuntos hechos irregulares cometidos en la gestión del encarcelado burgomaestre del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, se presenta hoy el regidor Javier Roque Antón a la sesión extraordinaria de concejo para asumir la encargatura de la alcaldía, luego que Adrián Arroyo Soplopuco esté en condición de no habido por la justicia al existir en su contra una pena privativa de 24 meses por la organización criminal “Los Faenones de Olmos”.

La comuna olmana se convirtió en el escenario perfecto para que autoridades lo conviertan en el bastión de la corrupción e impunidad, lo que prevaleció en la última década.

Las investigaciones fiscales desnudaron una organización criminal que terminó con un alcalde preso y otro prófugo. Aunque la incertidumbre en la dirección del municipio es incierta, en razón que la Primera Sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, el 22 de marzo de 2018 inhabilitó al técnico en contabilidad Roque Antón para la función pública.

El vicepresidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Olmos (Frendiol), Adilfredo Pupuche Roque, solicitó a la Contraloría ejecute el cumplimiento de la sanción administrativa de inhabilitación; en razón que a la fecha el citado servidor público no acata dicha disposición.

El dirigente informó que en la gestión de Serrato, específicamente en el período 2011-2014, Roque Antón se desempeñó como jefe del área de Planificación y Presupuesto, y habría otorgado la buena pro para servicios con montos sobrevalorados. “La Contraloría debe tomar medidas porque Roque no puede asumir la alcaldía”, expresó.

Caso Benites Guevara

De no prosperar la designación de Javier Roque y conforme a la norma, la cuarta regidora de Podemos por el Progreso del Perú (PP), Mariela Benites Guevara, debería ser la titular del ayuntamiento; sin embargo, la concejal podría ser vacada no solo por no asistir a las sesiones ordinarias de concejo, también por presuntamente haber realizado funciones administrativas con el alcalde prófugo, Adrián Arroyo, en Lima. “Se informó este caso al Jurado Nacional de Elecciones para que se pronuncie”, enfatizó.