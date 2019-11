“Liberación de Keiko estaba cantada, pero eso no la convierte en inocente”

Cajamarca. Esforzándose por disimular su contrariedad, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara Amasifuén, dijo ser respetuoso de la decisión del Tribunal Constitucional (TC), de anular la prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lo cual no la convierte en inocente o culpable, pero cuya liberación estaba cantada.

“Según las versiones anticipadas de Carlos Ramos, un gran sector de la población peruana estábamos notificados de este resultado, y a mí en lo personal no me toma por sorpresa”, dijo a La República tras subrayar que esto no la hace inocente, tampoco culpable, no la exculpa, sino lo que ha hecho el TC es que la señora Fujimori siga su proceso en libertad.

Siempre cauteloso, Guevara reconoció que tanto el TC como el Poder Judicial son instituciones totalmente autónomas, y sobre el particular recomendó al presidente de la República, Martín Vizcarra, mantenerse imparcial y no emitir ninguna opinión en contra o a favor.

El gobernador regional de Cajamarca afirmó desconocer qué actitud mantendrá (Keiko) en estas elecciones congresales, porque tendrá cierta influencia, que no se sabe si será positiva o negativa, eso dependerá de la madurez de los electores.

Según el dirigente de los gobernadores, el TC ha actuado de acuerdo a su conciencia y con apego a la Constitución.