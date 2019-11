Blume explica motivos que ordenaron liberación de Keiko Fujimori

Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, enfatizó en que la decisión que el tomaron a favor de la liberación de Keiko Fujimori no significa que se la haya declarado inocente, por lo que la lideresa de Fuerza Popular continuará siendo investigada por al Fiscalía.

El también ponente del caso señaló que la mayoría de los magistrados identificaron violación a la debida motivación en la orden de prisión preventiva en contra de la hija de Alberto Fujimori. Este punto fue el que se solicitó que se evalúe en el hábeas corpus.

Además, Blume Fortini indicó que también consideraron que existía la violación a otros derechos fundamentales como de la presunción de inocencia y de la defensa. Agregó que Carlos Ramos se añadió en el aspecto de la afectación a la libertad personal.

“El elemento de convicción debe ser corroborado, eso no es hacer un análisis de fondo sino de la coherencia. Encontramos que estaba afectada la debida motivación, por un lado de la presunción de inocencia, y en cada uno de esos derechos hemos encontrado que ha habido violación”, declaró Blume en entrevista con Tv Perú Noticias, señalando que no puede dar más detalles.

Peculiaridad en caso Keiko Fujimori

El jefe del TC resaltó que el caso de Keiko Fujimori es distinto al de Ollanta Humala, porque cada uno tiene ciertas peculiaridades de distinción. En el caso de la excandidata presidencial fujimorista, la hipótesis de la Fiscalía era que tenía una fuerte influencia en el Congreso de la República, pero que ahora que la institución ya no está en funciones, este peligro queda eliminado.

“En este caso, la peculiaridad era que siendo la titular de fuerza popular la señora Keiko Fujimori y siendo la mayoría en el Congreso, había un nivel de influencia muy importante que, según la tesis fiscal, permitía la obstaculización”, mencionó.

Blume Fortini indicó que el Pleno del TC se dedicó a analizar el caso y las ejecuciones judiciales para analizar cada uno de los derechos invocados si estos derechos han sido violados. Aseveró que no se han dedicado a ver el tema de fondo, sobre si es inocente o culpable.

“En donde hay sentencia es concretamente a la afectación de la libertad personal, porque el magistrado Ramos se ha sumado a la afectación de ese derecho exclusivamente”, aseveró.

Además, sostuvo que no se incorporaron las declaraciones de Jorge Yoshiyama en contra de Keiko Fujimori porque eran muy recientes. El sobrino de Jaime Yoshiyama confesó que la lideresa de Fuerza Popular conocía de los aportes irregulares de Odebrecht y organizó el plan para encubrirlos.

“El Tribunal es autónomo”

Por otro lado, Ernesto Blume comentó que el TC no aceptó presiones de cierto “sector que se cree dueño de la verdad”. Aseguró que existe una metodología que considera que el Poder Judicial debe estar en línea con sus intereses, pero que con el órgano constitucional no sucederá.

“No puede implementarse en el país una metodología en el que se presiona a los órganos encargados de administrar justicia para que resuelvan como un sector desea, como si ese sector fuera el dueño de la verdad, tuviera el patrimonio de la verdad y fuera la Corte Suprema misma”, comentó.

Argumentó que si no van de acuerdo con sus propuestas comienzan a “presionar a los jueces y tratar de presionarlos a tal punto que cambien su posición”. “Bueno esa metodología en el tribunal no funciona y no va a funcionar en el futuro”, señaló Ernesto Blume.

El último lunes el Tribunal Constitucional decidió declarar fundado el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori, con el que se anula su prisión preventiva y se ordena su inmediata liberación, a pesar de las evidencias que la Fiscalía entregó sobre obstaculización.