Cuatro jueces del TC liberan a Keiko pese a obstrucción

Con cuatro votos a favor y tres en contra, el Tribunal Constitucional declaró fundado el hábeas corpus que permite la liberación de Keiko Fujimori Higuchi, quien está recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos desde octubre del 2018.

El recurso legal que fue presentado el 9 de julio por Sachi Fujimori, hermana de la excandidata presidencial, obtuvo votos favorables de Ernesto Blume Fortini, Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón y Carlos Ramos Núñez. Fue este último quien mantuvo su voto en reserva y terminó inclinando la balanza a favor de la lideresa de FP.

En contra votaron Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.

Ante la prensa, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, explicó la decisión tomada horas antes. “Ha sido un debate amplio, alturado, sereno y sin restricciones, en el cual cada magistrado ha intervenido exponiendo sus puntos de vista y sus pareceres”, dijo.

Sin entrar en detalles de la valoración que se hizo al pedido de hábeas corpus, ya que el documento será público en su totalidad el viernes, Blume indicó que el TC decidió basándose en el mandato constitucional.

“Los derechos fundamentales o derechos humanos no tienen rostros, los jueces constitucionales actuamos de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley (...) como el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado imparcialmente y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros derechos”, explicó Blume.

Precisamente, a tempranas horas, y antes de conocerse la decisión del TC, Keiko Fujimori insistía en Facebook que no se había respetado el derecho a su defensa. “Durante más de 19 años he colaborado con la justicia, y en este caso llevo 4 años asistiendo a declarar las veces que he sido requerida, incluso en una de ellas se me detuvo dentro de las instalaciones del Ministerio Público”, escribió .

“Lamentablemente, la actitud del fiscal a cargo de mi caso ha estado marcada por la violación sistemática del debido proceso. Mientras ocultaba documentación reservada a mi defensa, la filtraba en simultáneo a los medios cada vez que se iba a decidir algo importante. Es por este motivo que voy a ejercer el derecho a guardar silencio que le asiste a todo procesado”, prosiguió Keiko.

No ha sido absuelta

Blume también afirmó que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso de Keiko Fujimori, es decir, no ha declarado su absolución ni la ha condenado, lo cual es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial.

Tras señalar esto, el magistrado dio a conocer el resultado que daría paso a la liberación de la excandidata presidencial.

“El Tribunal Constitucional, asumiendo su responsabilidad constitucional y no lavándose las manos ni mucho menos actuando en forma pusilánime, ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el hábeas corpus presentado por la ciudadana Sachi Fujimori Higuchi en representación de su hermana, la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Higuchi”, dijo Blume a gritos.

Sin tiempo para el debate

En línea contraria a lo dicho por Blume, otro de los magistrados, quien prefirió la reserva, contó detalles de lo que pasó momentos antes de decidir la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular.

“(La decisión de liberar a Keiko Fujimori) fue muy rápida. Hubo una desesperación por votar y anunciar la votación. Ni siquiera se hizo el texto de la resolución para su publicación, el mismo que se hará después. En la reunión del Pleno que empezó a las 10:00 a.m. ya no se dieron más debates porque la mayoría señaló que ya tenían los cuatro votos a favor y no había razón para más debates. De manera fulminante se pasó a la votación”, narró.

Por la noche, el magistrado Eloy Espinoza expresó en Canal N los argumentos por los cuales él sí halló necesario que se mantenga firme la prisión preventiva que impida que Keiko Fujimori, en libertad, siga obstruyendo a la justicia. Para empezar, dijo no estar de acuerdo con la opinión del magistrado Carlos Ramos, quien afirmó que, disuelto el Congreso, ya no existe posibilidad de que la lideresa de FP trate de interferir en la investigación judicial.

Por otro lado, uno de los miembros que votó a favor de la liberación de Keiko Fujimori mencionó también, con la reserva respectiva, que le fue muy grato llegar a los cuatro votos necesarios. Nosotros hemos hecho exactamente lo mismo que hicimos con , hubiera sido una arbitrariedad haber dicho ‘sí’ con Humala y ‘no’ con Keiko Fujimori. Esta señora ha estado más de trece meses en prisión, ¿y el proceso?, ¿dónde está el proceso?”, cuestionó.

El magistrado explicó luego la postura de la mayoría.

“Nosotros valoramos que las personas tienen que estar en libertad hasta que se les procese verdaderamente y después se sentencie en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema. Lo único que tenemos es una prisión previsional que se le dio y esto no puede ser”, indicó.

Por su parte, la abogada defensora de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo que tras la decisión del Tribunal Constitucional esperan la pronta liberación de Keiko Fujimori.

“No hemos leído la resolución aún, recién nos van a notificar el viernes, sin embargo, nuestra demanda se ha sustentado y así lo hemos alegado siempre en que la libertad es la regla y la detención la excepción. Esperamos que la señora Keiko Fujimori sea liberada lo más pronto posible”, mencionó la letrada.

Keiko se negó a declarar

Por la mañana, antes de conocerse la decisión del TC, se frustró el interrogatorio que el fiscal José Pérez iba a realizarle a Keiko para que amplíe la declaración que la semana pasada hizo en cuanto a que sí conocía de aportes de empresarios a su campaña presidencial el 2011.

La excandidata hizo uso de su derecho a guardar silencio. Esto lo tuvieron en cuenta los ciudadanos que, por la noche, salieron a las calles de Lima y de otras ciudades del país a protestar por lo que consideraron una afrenta del TC para con los fiscales. Según ellos, estando presa Keiko seguía sin interés de colaborar, y será ahora más difícil que lo haga estando en libertad.

En el centro de la ciudad capital, los manifestantes trataron de llegar al local del TC, pero la Policía lo impidió con rudeza. Por varias horas protestaron en la plaza San Martín. En tanto, al cierre, el fiscal Pérez expresó su indignación por el fallo.

15 jueces en contra, pero 4 se impusieron

Para el abogado especialista en temas anticorrupción Ernesto de la Jara la decisión del TC pone en peligro las decisiones judiciales.

“Es absolutamente discutible que hayan sido quince los magistrados que a lo largo del tiempo han considerado que la prisión preventiva se aplicó cumpliéndose con todos los presupuestos legales, mientras que solo cuatro –la mayoría del TC– se pronunciaran en contra”, explicó.

“Con este precedente no sola toda prisión preventiva sino cualquier decisión judicial pasa a estar en peligro”, anotó .