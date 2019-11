Ramos indica que tras disolución del Congreso no hay quien pueda ayudar a Keiko

El miembro del Tribunal Constitucional Carlos Ramos intentó explicar el por qué de su decisión de votar a favor de la liberación de Keiko Fujimori.

Carlos Ramos, junto a otros 3 magistrados inclinaron la balanza en contra de la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular. Solo votaron a favor de que siga en la cárcel Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Miranda.

De acuerdo a Ramos, tomó esa postura debido a que ya no existe posibilidad de que se obstruya a la justicia debido a que el Congreso (que tuvo hasta 73 miembros de la bancada de Fuerza Popular) fue disuelto.

“En este momento no habría una obstrucción a la justicia. La hubo, pero la obstrucción a la justicia no puede verse en términos estáticos sino dinámicos. Podemos hablar de obstaculización a la justicia cuando el fujimorismo era un poder en el Congreso, cuando tenía 73 congresistas, cuando tenía la fuerza de la 'Mototaxi’ (el chat interno de la bancada de Fuerza Popular), cuando tenía influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público”, aseveró para Perú 21.

PUEDES VER Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional declara fundado hábeas corpus de lideresa de Fuerza Popular

“(Con la disolución del Congreso) si no se diluye la obstrucción, por lo menos disminuye sustancialmente”, añadió Carlos Ramos.

En otro momento, expresó que solo votó a favor de su liberación, pero no por otras figuras como la denominada derecho a la defensa.

“Yo he firmado un voto singular. En el sentido de que se declara fundado el hábeas corpus por el tema de la libertad personal, pero no por las otras supuestas vulneraciones como el de derecho a la defensa y, me parece, en otros seis aspectos”, sostuvo.