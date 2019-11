Loza sobre Keiko Fujmori: “Guardar silencio no implica que nunca más volverá a declarar”

En una votación bastante apretada, el Tribunal Constitucional declaró fundado el hábeas corpus presentado por la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, anulando la prisión preventiva que afrontaba en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Este recurso fue presentado por la hermana de la excandidata presidencial, Sachi Fujimori, lo cual la liberaría de la cárcel en los próximos días. En una entrevista a RPP, la abogada Giulliana Loza declaró sobre cómo se esta llevando el proceso de su patrocinada y el silencio de Keiko Fujimori ante el fiscal José Domingo Pérez.

PUEDES VER Cuatro jueces del TC liberan a Keiko pese a obstrucción

Giulliana Loza manifestó que recién se les notificará como máximo el día jueves sobre la liberación de su patrocinada, Keiko Fujimori y espera que ese día, la lideresa del partido Fuerza Popular pueda salir en libertad, según la medida dada por el TC.

Además, según la abogada, la lideresa del partido ‘naranja’ no afronta nuevos sustentos para aplicar alguna medida de comparencia u otra. “Cualquier pedido que el Fiscal pretenda tendrá que ser debatida en una audiencia pública”, aseveró.

Keiko Fujimori junto a su abogada Giuliana Loza

Por otro lado, al mencionarle el tema del uso del recurso de hábeas corpus para la sanción del juez Richard Concepción Carhuancho, Giulliana Loza manifestó que ellos no realizaron dicha medida.

“Nosotros no hemos solicitado, en ningún momento, algún tipo de sanción al magistrado Concepción Carhuancho. Lo que se alegó fue que la resolución que él había emitido en primera instancia causaba agravio a la libertad de la señora Fujimori por una serie de afectaciones al debido proceso”, manifestó.

PUEDES VER Ernesto Blume: la historia del presidente del Tribunal Constitucional que aprobó la liberación de Keiko Fujimori

Además, sobre la nula respuesta de Keiko Fujimori ante el fiscal José Domingo Pérez, la abogada mencionó que su defendida no se contradice en su compromiso de colaborar con su investigación sobre los presuntos aportes ilícitos a su campaña para la presidencia en 2011.

“El derecho a guardar silencio no implica que nunca más va a volver a declarar. De hecho, el propio Código Procesal Penal establece que aquella persona que guarda silencio tiene la posibilidad en cuanto lo considere pertinente de declarar a su solicitud, también cabe la posibilidad de los alegatos por escrito y la participación de la defensa en toda la diligencia”, manifestó.

Keiko Fujimori

PUEDES VER José Chlimper se negó a responder al fiscal Pérez por caso Keiko Fujimori

Según la abogada Loza, Keiko Fujimori declaró que “no recibió dinero de Odebrecht”; no obstante, a lo largo de todas las diligencias, la lideresa del partido ‘naranja’ mencionó no haber recibido “dinero no declarado”.

Por último, manifestó que espera que “el fiscal actúe con respecto a ley con un criterio de objetividad conforme lo dispone el órgano procesal penal y respeto al debido proceso”.

PUEDES VER Keiko Fujimori no respondió ante el fiscal José Domingo Pérez [VIDEO]

En anteriores oportunidades, la abogada de Keiko Fujimori manifestó que el dinero de la campaña electoral de su defendida no provenía de la empresa constructora brasileña, Odebrecht. “El año pasado, Jaime Yoshiyama, en un escrito dirigido a la Fiscalía y al Juzgado, fue explícito en establecer que el dinero que le dio a su sobrino no era de Odebrecht”, señaló.