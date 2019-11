Blume sobre indignación de Pérez: “No tengo por qué responderle”

Sin respuesta. El presidentde del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume no quiso responder al fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez luego de que éste mostrara su indignación y lamento por la decisión de los integrantes de la entidad constitucional de declarar fundado el hábeas corpus a favor de la libertad de Keiko Fujimori.

“Yo no le tengo porque responder al señor fiscal (Domingo Pérez). A mí me merece mucho respeto. Es una opinión que yo respeto. Desde mi punto de vista toda autoridad debe ser respetuosa de la constitución que demanda respetar los fallos del Tribunal Constitucional y respetar la autonomía y la independencia del Tribunal Constitucional” declaró Blume en RPP.

Asimismo, el actual presidente del TC afirmó que los indicios sobre el caso de Keiko Fujimori “no tiene todos los elementos” y que según éste la lideresa de Fuerza Popular debe seguir siendo investigada ya que la decisión de la entidad no determina si es culpable o no.

“Nosotros no estamos diciendo que no se investigue (a Keiko Fujimori). Está bien que se investigue y cuando se analice el fondo del asunto veremos si es culpable o no. Lo que no es admisible es que prive de la libertad de una persona sin denuncia, sin procedimiento, sin sentencia, sin condena porque el Ministerio Público considera que hay indicios de una eventual obstrucción de justicia”, aseveró.

PUEDES VER Cuatro jueces del Tiribunal Constitucional liberan a Keiko pese a obstrucción

Por otro lado, de acuerdo a Ernesto Blume, el mecanismo de la prisión efectiva aplicada por el Poder Judicial (PJ) “viola el debido proceso” y que en el caso de Fujimori “se violó derecho defensa. Derecho al debido proceso y derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales”.

Cabe mencionar que la Fiscalía solicitó tal medida al PJ mostrando indicios de una clara obstaculización a la investigación del fiscal por parte de la agrupación fujimorista.

PUEDES VER Ernesto Blume: la historia del presidente del Tribunal Constitucional que aprobó la liberación de Keiko Fujimori

De igual manera, los fiscales del Equipo Especial descubrieron diversos aportes al partido de Keiko Fujimori, siendo el más reciente el confesado por el presidente de Credicorp Dionisio Romero de 3 millones 650 mil dólares para la campaña presidencial el 2011.

“Hay que desarrollar una lucha constitucionalizada para evitar que estos problemas se presenten […] De que tenemos que corregir el accionar de jueces y fiscales para que vuelvan a empezar un proceso ciñéndose a los parámetros constitucionales”, manifestó Blume.