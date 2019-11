Vásquez Kunze: El hombre es más fuerte y por eso debe proteger a la mujer [VIDEO]

Elecciones 2020. Un día después que se conmemorara el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el postulante al Parlamento por Fuerza Popular Ricardo Vásquez Kunze expresó este martes que el hombre, como “ser más fuerte”, tiene que proteger a la mujer.

En declaraciones para RPP, consultado sobre sus propuestas ante las alarmantes cifras de feminicidios en el país, el abogado sostuvo que es necesario que se eduque a los varones a “tener una responsabilidad para proteger a la mujer en cualquier situación desventurada”.

Tras ello, afirmó que “la caballerosidad de antes tiene que regresar”, ya que consideró que un caballero es quien “protege a la mujer de los ataques y las agresiones”.

“Todo pasa por un modelo de educación en el que el hombre entienda que no solamente es igual a la mujer, sino que, por ser más fuerte, también la tiene que proteger. Ese es un enfoque que no se ha tratado mucho. [...] Entonces, no es solo una cuestión de igualdad", manifestó.

Ante la declaración del fujimorista, El exprocurador Julio Arbizu, candidato congresal por Juntos, quien también participó en el espacio de televisión en el que declaró Vásquez Kunze, lamentó que, con su afirmación, reste la autosuficiencia de la población femenina.

“El fujimorista Ricardo Vásquez propone que, para detener feminicidios, ‘el hombre tiene que proteger a la mujer por ser más fuerte’. Lamentable afirmación que resta capacidad y autosuficiencia de las mujeres y refleja absoluta ausencia de ideas en Fuerza Popular para defender a las mujeres", escribió a través de su cuenta de Twitter.

En lo que va del año, 148 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el Perú, cifra que casi se iguala a los 149 casos lamentados en el 2018.