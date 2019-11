Alejandra Dinegro: “Hay que exigir que la paridad llegue al 50 %”

En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, celebrado este 25 de noviembre, las leyes en favor de esta lucha aún continúan pendiente en la política peruana. Alejandra Dinegro, postulante al Parlamento en estos comicios extraordinarios 2020, enfatiza que su principal trabajo será culminar las propuestas legales.

La candidata con el número 22 del partido Juntos por el Perú, señala que trabajará para que esta realidad cambie, impulsando las propuestas que quedaron pendientes como la paridad y la que busca eliminar el acoso político.

¿Por qué postular a un Congreso de año y medio? y ¿qué te motivó?

Hay una experiencia personal que no la he contado. El 29 de diciembre se cumplen 12 años del incendio de Mesa Redonda, yo tenía 11 años y mis padres tenían su negocio. A raíz del incendio mi economía cambió, se perdió absolutamente todo. Desde ahí hay un cambio de 180° en mi vida. Lo que soy ahora es a raíz de ese tipo de experiencias. Mi lema es “ni un joven debe pagar derecho de piso ni con su vida ni con su trabajo”.

¿Cómo te consideras políticamente?

Me considero una mujer progresista, de izquierda y más allá de la política vieja o nueva, yo soy parte de una generación que quiere hace política útil. Soy militante de Nuevo Perú desde que estábamos en el Frente Amplio.

¿Por qué deberías ser elegida congresista?

No estamos en un escenario político adecuado al menos para la izquierda por todos los acuerdos que han salido, por las alianzas, pero cuando me invitaron a postular yo pedí que me dieran unas cuantas horas para pensarlo. Entonces puse en una balanza y dije que mis objetivos pesan más que lo otro. Mi objetivo es ese, pelear por una agenda mínima de derechos laborales que se respeten para los jóvenes, para sus familias.

Sobre la alianza electoral con Juntos por el Perú y la intención de hacerlo con Perú Libre

¿Estuviste de acuerdo con la alianza con los partidos de Yehude Simon y Vladimir Cerrón?

Las cosas que dice el señor Vladimir Cerrón es obviamente en corte misógina machista, eso es totalmente rechazable y condenable. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso no invalida que hay gente detrás, porque un partido no es Cerrón. Entonces, esa gente creo yo tampoco debería quedar invalidada porque este señor ha dicho esas cosas, yo creo que eso nos interpela como sociedad, nuestra sociedad también piensa así.

Que el señor Yehude Simon y el señor Cerrón afronten sus investigaciones fuera de la organización que se ha conformado, eso lo han dicho los propios militantes de sus propias organizaciones. Si se confirma tal acusación, que vaya a la cárcel y paguen los años que tengan que pagar. Yo no tengo por qué cargar una mochila pesada que no me corresponde, y que se vaya preso si es que sale culpable. No me toca a mí juzgarlo.

¿El fin justifica los medios?

No, yo no soy un fin, soy un medio para que estas personas puedan hablar, para que estas mujeres que sufren de violencia, para que estas niñas que trabajan, para que este Estado sordo y mudo hacia ellas, para que las trabajadoras del hogar; puedan expresarse a través de mi. Si yo sirvo de medio para ellas ¿por qué no hacerlo? No es el escenario adecuado para la izquierda, pero ¿qué pesa más? O sea, si no hacemos nada me retiro y veo las elecciones desde mi televisor.

¿Qué opinas de tus excompañeros que renunciaron a Nuevo Perú?

Se respeta la decisión de los compañeros y compañeras que son muy valiosas, definitivamente. En algún momento nos vamos a tener que encontrar, creo que no hay muchas diferencias de fondo, son cuestiones de forma. Ahora, esta en alianza con Juntos (por el Perú) no era algo que se dio recién. Ya veníamos en encuentros desde hace año y medio, solo faltaba formalizarlo.

Propuestas legislativas

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo que impulsarás de llegar al Congreso?

Es una elección para un periodo adelantado, entonces hay proyectos que han quedado pendientes y sí son importantes impulsarlos como la iniciativa del acoso político, las guarderías, el acoso cibernético, el del apellido, de la identidad de género, entre otras. Pero mi agenda básicamente va por defender los derechos laborales de las mujeres y de los jóvenes.

El acoso político es un proyecto que quedó pendiente en el Congreso anterior

Yo creo que también es importante impulsar sanciones por el acoso político. No es fácil para las mujeres hacer política, lo digo por experiencia propia. No solamente en los aspectos materiales o económicos. Nosotras también peleamos nuestros espacios políticos en nuestras propias organizaciones y también lo hacemos en la sociedad, la que nos estigmatiza, nos ridiculiza.

Sino te encarpeta como bonita, lo hace de otra forma. Entonces, nuestra inteligencia, nuestras propuestas, que estamos al mismo nivel de los varones, quedan como en segundo plano invisibilizado. Entonces creo que sí es importante pelear eso en el congreso

¿Tienes algún proyecto que hayas trabajado de manera individual?

Hay un proyecto que tiene que ver con que estas mujeres puedan hacer convenios con el Estado y que este no les devuelvan sus aportes con dinero sino mas bien que les dé capacitaciones. Estamos hablando de personas de 40 y 50 años que no reciben pensiones. A esto me refiero con pelear para que haya una canasta básica para las mujeres. Son mujeres que hacen trabajo autosostenido donde la presencia del Estado es mínima. El Ministerio de la Mujer en realidad ya habría un acercamiento especial desde hace años.

A favor de los derechos de la mujer

¿Qué trabajos harán para evitar más violencia contra las mujeres?

Es un Congreso corto, yo no voy a ofrecer algo que no voy a hacer, por eso mi agenda es concreta. Si ha quedado pendiente la impulsamos y si hay las posibilidades de sacar algo nuevo lo hacemos, de la mano de las organizaciones sociales. Nuestro compromiso, al menos de los candidatos de Nuevo Perú, es continuar con esa agenda marcadamente feminista. En la reivindicación de los derechos de las mujeres no hay agenda mínima. Nosotros vamos a pelear el todo por el todo.

¿Qué proyectos a favor de la mujer impulsarán?

La paridad del 50% de la participación de las mujeres es todavía pendiente. La reforma que se ha aprobado es todavía incompleta, al ser el 40 %, entonces no se podría hablar de paridad. Entonces hay que exigir que sea paritario y no hasta el 2026, 2030 que ellos dicen. Es ahora. ¿por qué tiene que ser gradual? Hay que pelearlo desde el 2020, por qué esperar hasta el 2021. Legalmente estas reformas que se han aprobado no están reglamentadas para empezar, entonces hay un margen para poder modificar ese aspecto.

¿Estás de acuerdo con el matrimonio igualitario?

Los derechos de las personas no deberían ser puestos en tela de juicio solamente porque no aman como a nosotros nos gustarían que amen. ¿Por qué le voy a quitar a una persona el derecho de que acompañe a su pareja? No son agendas de segundo plano pues, son totalmente intersectoriales y que deberían estar dentro de esta canasta básica.

¿Y con la despenalización del aborto?

Claro, la despenalización del aborto en casos de violación. Y en los que no, la mujer tiene derecho a poder decidir sobre su cuerpo, la sociedad protege acompaña, no sanciona. Es un problema social y por lo tal deberíamos afrontarlo.

¿Qué opinas de los candidatos de ‘Con mis hijos no te metas’? ¿Los consideras una amenaza?

Yo creo que sí es una amenaza en el sentido de impulsar los derechos de bienestar de las mujeres, de la ciudadanía en general, ellos dicen pero por que no se lo dicen a los curas violadores. Pero le dicen eso a una política educativa de Estado, que ellos se han encargado de tergiversar, de endemonizar. Cuando en realidad lo que se quiere discutir es que los niños y las niñas tienen derechos iguales. Entonces no es que quieran enseñar cómo usar un condón, si no es que les van a enseñar que los dos, hombre y mujer, valen dentro de la sociedad, que una mujer no es menos que un varón.

Pero, ojalá que la ciudadanía se haga justicia a sí misma. Se ha movilizado por el cierre del Congreso, por el escándalo Cuellos Blancos, pero no nos hemos terminado de hacer justicia. Esos personajes que en realidad hacen daño, están postulando, entonces que postulen y que la ciudadanía se haga justicia a sí misma y nos los elija.

Reformas en el Congreso

¿Nuevo Perú y Juntos por el Perú plantearán algunos cambios al llegar al Congreso?

Lo primero que vamos a hacer al llegar al Congreso será levantar la inmunidad, somos funcionarios públicos entonces no deberíamos tenerla porque algunos aprovechan como impunidad. Lo otro es el recorte de nuestros sueldos, deberíamos ganar de acuerdo al mercado laboral. Que el pago sea medido en base al criterio que se le mide a un profesor, policía o enfermero. Eso es lo que nosotros hemos declarado y firmado.

¿Estás de acuerdo con que los integrantes del Congreso disuelto participen en las elecciones 2020?

Si la ciudadanía expresó un sentimiento hay que respetar eso. Si la ciudadanía no quier ver a las caras de siempre, pues justos pagan por pecadores. Entonces está bien “que se vayan todos" y que un nuevo Congreso ingrese con nuevas reglas de juego y que se sostengan.

Hay integrantes de Nuevo Perú que se reeligen

Si, claro cuando nosotros dijimos que se vayan todos los corruptos obviamente, yo creo que hay compañeros y compañeras muy valiosos y creo que deberían jugar un rol muy importante al respecto y que si la ciudadanía quiere brindarle un homenaje en vida pues que lo hagan.

¿Qué opinión tienes de las gestiones de Gloria Montenegro en el Ministerio de la Mujer y de Silvia Cáceres en el de Trabajo?

Gloria Montenegro ha tenido un rol muy interesante y destacable, se ha comprado en el pleito directamente para defender la agenda mujer. Ojalá que continúe con ese mismo talante, quizá un poco mas de firmeza en no retroceder en las reformas que se han dado en el Congreso. Sin embargo, Silvia Cáceres es todo lo contrario, las protestan reflejan eso. Se ve que ella no dialoga, al menos el equipo que la acompaña no trabaja para dialogar. Dice una cosa pero hace otra.

¿Ustedes al llegar al Congreso buscarán dialogar con ella?

Sí, claro. Esa es la idea. No es para quedarnos en lo mismo de siempre. La idea es que se impulsen ideas concretas para el beneficio de toda la población.

Preguntas ping pong

Nuevo Perú

Un proyecto muy bonito. Confianza para mí.

Juntos por el Perú

Frente de izquierda con proyección.

Verónika Mendoza

Una candidata carismática la próxima presidenta del Perú.

Frente Amplio

Compañeros de izquierda.

Martín Vizcarra

El socio perfecto de los grupos de poder.

Ideología de genero

Error de enfoque.

Enfoque de género

Debe ser política de Estado.

Mujer

Es el reto del país para que las cosas malas dejen de tener su rostro.

Jóvenes

Futuro.

Alejandra Dinegro

Juventud, coraje y voluntad.

Las elecciones complementarias están programadas para el 26 de enero de 2020, luego que el presidente Martín Vizcarra anunciar el cierre del Congreso el pasado 30 de setiembre.