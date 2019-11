Mark Vito: “Moriré por Keiko si eso significa una esperanza para su libertad”

A pesar de haber sufrido una descompensación por llevar 12 días en huelga de hambre a base de agua, Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, aseguró quedarse en la carpa que armó en los exteriores del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos y morir por la lideresa fujimorista de ser necesario.

Vito Villanella sostuvo que es preciso poner su vida es riesgo para ser escuchado. La medida tomada es una forma de protesta contra “el show y jugadas del Ministerio Público”, según indicó en una entrevista al diario Correo.

“Mi cuerpo tiembla todo el día y la noche; las piernas, la espalda y los riñones. Por eso tomo bastante agua. Es una huelga de hambre sin comida pero con agua. Tengo los labios secos y la lengua seca”, señaló el también empresario.

Ante el año y veinte días que ha pasado la lideresa de Fuerza Popular en prisión preventiva, deseó que el Tribunal Constitucional cumpla con el debido proceso y que los magistrados “dejen a un costado las presiones mediáticas de la Fiscalía”.

Asimismo, llamó a los magistrados "autoproclamados antifujimoristas” del TC a demostrar al país más justicia que alguna inclinación política o adversario político.

Además, no descartó encadenarse al Tribunal Constitucional con tal de hacer saber que es una medida seria contra la Fiscalía. “Que la gente no se burle de esto. Estoy poniendo mi vida en riesgo y son testigos de ello. Y para no confundirnos, no es contra los miembros del TC, sino contra los abusos y el show de la Fiscalía”, manifestó Vito.

El empresario pidió que “el odio llegue a su fin” porque que su esposa también tiene problemas de salud, como dolores de cuello, espalda, presión baja, cuatro hernias y dolores de cabeza insoportables.

Mark Vito sustentó haber conocido los aportes de Dionisio Romero y contó haberse reunido con Jorge Yoshiyama un día antes de la audiencia de prisión preventiva para su esposa anunciada el 1 de noviembre del 2018.

“Sí sabía de este aporte, porque un día antes de la audiencia de prisión preventiva de Jorge Yoshiyama, me reuní con este y me dijo que al día siguiente iba a declarar en la audiencia que su tío le entregó el dinero y que no tenía ningún problema en declarar así, ya que no ha hecho nada ilegal”, declaró Vito.

Se refirió de igual manera a la carta de su hija mayor, Kyara, la cual fue dirigida al TC para pedir la libertad de su mamá. Dice no considerar haberla expuesto de ninguna manera, puesto que la menor solo expresó sus sentimientos y valentía.

Finalmente, negó cualquier posibilidad de participar en la política pero reiteró seguir apoyando a Keiko Fujimori en el caso que ella quiera lanzar su candidatura presidencial para el 2021 o si decidiera alejarse de ese ámbito.