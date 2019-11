Keiko Fujimori: magistrado Ramos dice que aún no decide voto en hábeas corpus

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos sostuvo el último domingo 24 que aún no decide su voto en la resolución del recurso de hábeas corpus con el que se pretende la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple con una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Cócteles.

“Mi voto puede ser decisivo, pero no se olvide que al final se trata de una decisión de carácter colegiado. [...] No tengo una posición oficial al respecto. Que no se busque motivos innobles cualquiera sea mi decisión, ya sea desde la plataforma política del fujimorismo o de la plataforma del antifujimorismo. Mi decisión no será innoble basada en causas bajas, sino en principios jurídicos”, expresó a Cuarto Poder.

A pesar de los cuestionamientos de las últimas semanas, el magistrado no adelantó su decisión sobre el caso de la excandidata presidencial, sin embargo, recordó el caso del exviceministro de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba, quien cumplió con 30 meses de prisión preventiva sin condena alguna.

“No olvidemos que hace unos días, el señor Cuba que fue viceministro en tiempos de Alan García fue excarcelado por el Poder Judicial porque estuvo tres años con prisión preventiva sin juicio”, agregó.

PUEDES VER Keiko Fujimori responderá este lunes ante el fiscal Pérez por aportes de empresarios

Finalmente, Ramos Núñez señaló que sí se opuso a que la ponencia elaborada por el titular del TC, Ernesto Blume, para el caso de Keiko Fujimori, solicitara que la Oficina de Control de la Magistratura investigara al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho.

Si hubiese habido alguna responsabilidad, que eso derive del propio sistema de justicia. Es decir, los fiscales y los jueces hacen su trabajo lo mejor que pueden, nosotros también. No creo que haya actuado de manera innoble", añadió.