Keiko Fujimori: los magistrados que decidieron su libertad [FOTOS]

Tras casi trece meses de prisión preventiva, la excandidata presidencial Keiko Sofía Fujimori Higuchi recobrará la libertad, luego que, por mayoría, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidiera anular la medida de restricción que se le impuso en el marco de la investigación del caso Cócteles.

Según informó el presidente del ente constitucional, Ernesto Blume, además de su voto, los magistrados Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Carlos Ramos se inclinaron a favor de la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, mientras que Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Miranda se opusieron.

“Dejo aclarado que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso de la ciudadana Keiko Fujimori, no ha declarado su absolución ni la ha condenado, lo cual es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, que el TC respeta de manera escrupulosa”, agregó durante una conferencia de prensa en la que no estuvo acompañado por sus colegas.

Tal como se conoció en la última semana, Blume Fortini, quien fue el encargado de elaborar la ponencia sobre el recurso de la fujimorista, recomendaba liberar Fujimori Higuchi, y a su sugerencia se adhirieron los magistrados Ferrero Cosa y Sardón de Taboada.

Tras ello, trascendió que el voto que decidiría el hábeas corpus sería el que emitiera Ramos Núñez, quien, el último domingo 24 de noviembre, sostuvo que aún no determinaba su voto.

"Mi voto puede ser decisivo, pero no se olvide que al final se trata de una decisión de carácter colegiado. [...] No tengo una posición oficial al respecto. Que no se busque motivos innobles cualquiera sea mi decisión, ya sea desde la plataforma política del fujimorismo o de la plataforma del antifujimorismo. Mi decisión no será innoble basada en causas bajas, sino en principios jurídicos”, expresó a Cuarto Poder en la víspera.