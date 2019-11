Presidenta de la Confiep: “No somos responsables de todos los actos de corrupción”

La titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, sin reconocer alguna falta de transparencia en su campaña publicitaria del 2011, aseveró que el sector empresarial no es el único responsable de la corrupción en el Perú, sino que también lo son los personajes políticos y la ciudadanía.

La representante de los gremios empresariales reiteró que con los spots publicitarios a favor de la empresa privada y el modelo económico no hubo “ninguna influencia hacia algún candidato” en particular, a pesar que lo difundieron en medio de la campaña presidencial en la que Keiko Fujimori defendía esta posición en comparación a Ollanta Humala.

León aseguró que solo se invocaba a la población a reflexionar antes de tomar decisiones que, según ellos, es lo adecuado para el desarrollo del país.

“Nosotros no hemos pagado la campaña de ningún partido político, hemos pagado la campaña que nosotros hemos estructurado con las compañías que hemos contratado”, enfatizó en entrevista con el dominical Cuarto Poder.

La titular de la Confiep detalló que la campaña publicitaria que financiaron se acordó en setiembre del 2009 y se ejecutó a inicios del 2010. Precisó que acordaron que cada uno de los 30 asientos debía dar $ 80 mil de manera voluntaria. Sin embargo, no todos cumplieron y se llegó a una suma de cerca de 1 millón 900 mil dólares correspondiente a la primera etapa, la que “está ventilada en la Fiscalía”

Aseveró que no se debe generalizar a todas las empresas, sino que hay que “diferencia” a las que decidieron evadir algunos puntos establecidos en la ley.

“Entiendo la indignación de las personas con algunas de las empresarios, porque no podemos generalizar. (...) Nosotros nos somos responsables de las acciones que ellos tomen de manera unilateral, yo estoy aquí para marcar al posición de Confiep. (...) Hay que hacer la diferencia con aquellos que han decidido voluntariamente dar sus aportes evadiendo o no cumpliendo con la totalidad de la ley”, señaló.

“No somos responsables de todos los actos de corrupción”

María Isabel León al ser consultada por no haber agregado en su planificación Agenda País a la corrupción como uno de los problemas nacionales, respondió que ellos no son los únicos responsables de esto.

Agregó que son las autoridades públicas las que han mal usado los recursos que el sector privado entregó y que como muestra de ellos son todos los exmandatarios que con detenidos e investigados.

“Nosotros no somos responsables de todos los actos de corrupción, por favor, yo le saco una lista de todos lo presidentes de la República, de los gobernadores, de los alcaldes que están presos, que han sido sancionados o investigados por robar el dinero público”, remarcó.

"Nosotros hemos aprendido al igual que deben haber aprendido los políticos, los periodistas, los profesionales, los sindicalistas y todas las personas que no hacen su trabajo con ética y que son corruptos en su día a día. Todos hemos aprendido”, señaló.

Asimismo, mencionó que para que se logre un cambio todos los factores deben ser parte de este; sin embargo, enfatizó en que la ciudadanía es la que debe pedir disculpas por sus faltas éticas que comenten a diario.

“Yo creo que es un tema y un momento para reflexionar y pensar en que podemos hacer las cosas diferente y que lo podemos hacer mejor y los invito además a que lo podamos hacer, pero tenemos que estar todos embarcados en este viaje no solamente los empresarios, el sector político, todos. Y si alguien tiene que pedir disculpas tienen que ser todos los ciudadanos que no han sido éticos y que no han sido correctos en general en su día a día”comentó.

Directivos de las empresas más importantes de país declararon la semana pasada ante el Ministerio Público que aportaron miles de dólares a la campaña impulsada por la Confiep durante las elecciones del 2011. Dionisio Romero, de Credicorp, señaló que esto fue para evitar que Ollanta Humala, principal contrincante de Keiko Fujimori, gane los comicios presidenciales de ese año.