Fiscal José Domingo Pérez interroga a Keiko Fujimori por nueva versión sobre aportes

El fiscal José Domingo Pérez interrogará hoy, a las 10:30 de la mañana, a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, en el Penal de Santa Mónica, en Chorrillos. La diligencia girará sobre las confesiones de varios empresarios, quienes admitieron haber aportado en efectivo millonarias sumas de dinero a la campaña presidencial de FP en el 2011 y, además, acerca de la respuesta que dio Fujimori Higuchi en redes sociales acerca de que sí sabía de esas dádivas.

“El lunes 25 me constituiré al penal de mujeres para recibir la declaración de la interna Keiko Fujimori en atención que los medios de comunicación han dado a conocer una postura de defensa o publicación por esta a través de su portal o su Facebook”, anunció el sábado.

Más tarde, al fiscal interrogará al exdirector de la Minera Castrovirreyna, Gonzalo Andrade; al presidente de Impala Terminals, Ricardo Trovarelli; y mañana al presidente de Intercorp, Carlos Rodríguez; al gerente general de Alicorp, Alfredo Pérez Gubbin; y el miércoles al gerente general de Ferreycorp, Mariela García Figari; y al ejecutivo Marco A. García.

Como se sabe, el lunes 18, el presidente de Credicorp, Dionisio Romero, confesó haber aportado en efectivo US$ 3.65 millones a la campaña presidencial de Keiko el 2011. Por la tarde, en su cuenta de Facebook, ella reconoció esa donación y se excusó alegando que el testimonio de Romero era una prueba que Odebrecht no dio US$ 1.2 millones a su agrupación. Pero la excandidata presidencial no se percató que con esa declaración admitía que la millonaria cifra recibida de Credicorp no fue reportada a ONPE.

Para la tesis fiscal, el financiamiento de esta empresa y de otras compañías al fujimorismo es una razón más para acreditar que en Fuerza Popular se “pitufeó” exorbitantes fondos mediante falsos aportantes. Lo cual constituiría lavado de activos.

El secuaz de Fujimori Higuchi en recibir el dinero fue su excandidato a la vicepresidencia Jaime Yoshiyama.

Para el exfiscal Avelino Guillén, estas versiones de los empresarios corroboran la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una organización criminal (en Fuerza Popular).

“Debemos tener claro lo siguiente: los millones que entregó el señor Romero no califican como aporte de campaña, porque no cumple con los requisitos ni las exigencias que establece la norma. Lo que le entregaron es una dádiva. Eso más bien enmarca para una investigación penal más, teniendo en cuenta que la señora Fujimori era congresista. No se sabe, de los 3 millones, cuánto ingresó a campaña y cuánto quedó en otras manos para adquirir bienes o inmuebles”, sostuvo.

No hubo bancarización, según Guillén

Además de que el aporte de Credicorp no fue informado a la ONPE, tampoco fue bancarizado, según el exfiscal Avelino Guillén. "Cuando se bancariza, el dinero ingresa a la cuenta de un partido político. La entrega fue clandestina", expresó.

Guillén sostuvo que para que el dinero no fuera detectado y burle a la SBS y a la UIF, “se utilizó un banco de Islas Bermudez (Atlantic Security Bank) y pasando por Gran Caimán llegó al Perú” en el BCP. “El origen del dinero es en un banco, es verdad. Pero eso no quita que a partir de la recepción se desarrolló la operación del ‘pitufeo’”, sostuvo.