Frases de la semana: revisa las opiniones políticas más polémicas [FOTOS]

Alberto Jordán sobre órdenes que recibió de Alan García

El exgeneral PNP César Alberto Jordán Brígnole dijo que el expresidente Alan García Pérez le ordenó matar a los protestantes del denominado ‘Moqueguazo’, en el 2008. En ese entonces el ahora gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de la Molina, lideraba el grupo policial que estaba a cargo de controlar y dispersar a los manifestantes que tomaron el puente Montalvo.

Sin embargo, decidió no acatar la orden superior y se ofreció como rehén para proteger la vida de sus subordinados. Por este hecho fue condenado a 18 meses de prisión condicional por el delito de omisión deberes de función operativa.

PUEDES VER

“Felizmente fue suspendida, pero me llevaron (a la cárcel) por dialogar porque el presidente de la República me dijo saquen las armas y yo le dije a Alan García ‘no’. Él me dijo: ‘mata, mata como sea a esos cholos pero libérame el puente’”, declaró Alberto Jordán en entrevista con RPP.

“Fueron momentos muy difíciles para mí, muy duros que en verdad que yo no le iba a aceptar eso al presidente García”, enfatizó el general PNP en retiro al comentar su experiencia en el Moqueguazo, en el que uno de los protagonistas fue el presidente Martín Vizcarra.

Vizcarra se pronuncia sobre aportes a partidos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, remarcó que el Ministerio Público debe investigar a fondo cada uno de los aportes millonarios que se han revelado de parte de empresarios a partidos políticos, para determinar las responsabilidades del caso.

Consultado por su participación en la campaña del 2016 como jefe de campaña del partido Peruanos por el Kambio, Vizcarra Cornejo manifestó que ningún partido cuestionado debería ser la excepción para no ser investigado.

“El Ministerio Público tiene que investigar y finalmente, en función de esta investigación, que determine lo que corresponde, con base a nuestra legislación. Lo que queremos es darle todas las facilidades [...] Todo tienen que investigar y que lleguen exactamente a determinar las responsabilidades, por supuesto que sí, de todos los partidos”, sostuvo.

PUEDES VER Vicente Zeballos y Gloria Montenegro piden archivar investigación en su contra

Respuesta de Zeballos sobre investigación en su contra

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se pronunció nuevamente sobre la indagación que el el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro inició en su contra por la presunta vulneración al principio de neutralidad durante el proceso electoral de enero 2020.

Zeballos Salinas reiteró que la posición del Gobierno no afecta directa ni indirectamente a la intención de voto de la ciudadanía.

“Deben ser entendidas en esas circunstancias como meras opiniones, que en absoluto perseguían influir en las elecciones. Mas bien debo entender que ha habido un exceso en la interpretación de estos comentarios porque en el contexto en el que se dieron, aun el Jurado Nacional (de Elecciones) no se había manifestado de la posibilidad de una reelección de los congresistas”, enfatizó en conferencia de prensa el pasado domingo 17 de noviembre.

El miércoles 20, La República accedió a la respuesta que dio al JEE en la que solicitó el archivamiento del caso en su contra, al considerar que la comisión de fiscalización de la institución electoral no detectó ninguna conducta de infracción a la Ley de Neutralidad. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, tomó la misma posición.

Maritza García declina a su candidatura

La exfujimorista Maritza García anunció el último viernes a RTV su renuncia a la lista del partido Vamos Perú, para no ser parte de la “política contaminada” con sus colegas del anterior periodo legislativo. Esto referentes a las revelaciones de los aportes millonarios a las campañas electorales.

“Lo que están buscando es reagruparse para retornar nuevamente al Congreso con más fuerza y saquear al país porque los aportes de campaña reflejan expresamente cuales son las razones por las cuales ellos priorizaron proyectos de leyno de intereses ciudadanos de a pie, sino de las grandes empresas”, sostuvo la excandidata.

PUEDES VER TC rechaza recursos de Pedro Olaechea contra disolución del Congreso

La respuesta de Fernández a Mulder

Enrique Fernández, candidato al Congreso por el Frente Amplio, respondió a su contrincante aprista y excongresista Mauricio Mulder sobre su propuesta para promover la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Le aseguró que esta iniciativa no prosperará porque la ciudadanía no se lo permitirá.

“Para nosotros es fundamental que se recupere el equilibrio democrático del país. Dos poderes están supeditados al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Yo creo, no digo nosotros porque en este caso soy yo, porque mi partido todavía no lo ha aprobado en términos específicos, aunque sí tenemos un plenario que lo ha hecho, vamos a pedir la vacancia del señor Vizcarra, porque es culpable de haber hecho un golpe de Estado, de haber disuelto el Congreso inconstitucionalmente”, dijo primero Mulder Bedoya en RPP.

Tras esto, Fernández Chacón le respondió diciéndole que esta iniciativa significaba la continuación de la confrontación entre ambos poderes, lo que generó la crisis política.

“¿Cambiar el congreso para pedir la vacancia? ¿Porque se les antojó a los apristas? ¿Cuál es la razón? Es decir, no están entendiendo lo que pasa en el país. Miren lo que está pasando en Chile. ¿Este congreso se va a dar el lujo de continuar la línea anterior? ¿Ustedes creen que la gente se lo va a permitir y se va a cruzar de brazos? No”, respondió Fernández al aprista.

Marisol Pérez defiende a Beingolea

La exministra Marisol Pérez Tello rechazó de manera enfática la acusación en contra de Alberto Beingolea, quien es el número uno en la lista por el Partido Popular Cristiano (PPC), sobre su presunto conocimiento de los aportes ilícitos de recibió la organización política.

Asimismo, indicó que cree en Lourdes Flores, pero resaltó que debe someterse a las investigaciones en torno al caso Odebrecht. Agregó que Horacio Cánepa miente para salvarse de la cárcel.

“Horacio Cánepa lo detesta en público y en privado (...) Lo que él ha hecho como colaborador eficaz, es decir, como delincuente confeso es sindicar en un tema en el que Alberto no estaba enterado. (...) Si me preguntas a quién le creo, pues le creo a Lourdes porque sé que clase de calaña es Horacio Cánepa”, indicó a RTV.