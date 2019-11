Fernández Chacón a Mulder: “Postula para que le des la oportunidad a la gente de repudiarte” [VIDEO]

El postulante al Legislativo por Frente Amplio Enrique Fernández Chacón señaló que está de acuerdo con que los parlamentarios puedan reelegirse y que ha pedido a Mauricio Mulder que postule a fin de que las personas puedan criticarlo.

“Siempre he defendido que tienen derecho a reelegirse, es más los he alentado. He provocado a [Mauricio] Mulder, le he dicho: “Atrévete, postula para que le des la oportunidad a la gente de repudiarte.” Van a tener bastante rechazo”, manifestó en entrevista con La República.

Vale recordar que hace unos días Enrique Fernández Chacón y Mauricio Mulder compartieron mesa en una entrevista de RPP. Cuando el exlegislador del partido de la estrella sugirió que se debe proponer la vacancia de Martín Vizcarra, Fernández Chacón sostuvo que la gente no se lo permitirá.

“¿Cambiar el congreso para pedir la vacancia? ¿Porque se les antojó a los apristas? ¿Cuál es la razón? Es decir, no están entendiendo lo que pasa en el país. Miren lo que está pasando en Chile. ¿Este congreso se va a dar el lujo de continuar la línea anterior? ¿Ustedes creen que la gente se lo va a permitir y se va a cruzar de brazos? No”, expresó.

A la vez, al ser consultado qué es lo que hizo mal el anterior Congreso, aseguró que existió delincuencia.

“Se convirtieron en una banda de delincuentes. El fujimorismo sacó el 30 por ciento de los votos al Congreso y tuvo 73 representantes, porque hay una ley, un sistema de computar que no es correcto, que es antidemocrático, porque si a mí me eligen como congresista de Cajamarca, valen los votos de Cajamarca, y no a nivel nacional. Los partidos se han convertido en agencias de empleos, en vientres de alquiler. Ven el Congreso como una inversión y vienen a recuperar”, aseveró Enrique Fernández Chacón.

El excandidato a la alcaldía de Lima encabeza la lista de Frente Amplio por la capital. En una encuesta efectuada por el Instituto de Estudios Peruanos, su agrupación, Frente Amplio, aparece en el quinto lugar de las preferencias con 2.3 %.