Elecciones 2020: Lo que declararon los candidatos de Cusco en sus hojas de vida

José Víctor Salcedo

Los candidatos al Congreso entregaron al Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco su declaración jurada de hoja de vida. Ese documento escueto contiene información importante sobre estudios, militancia, cargos públicos ocupados, sentencias y un reporte de ingresos y posesiones personales.

La República revisó las hojas de vida de los 115 postulantes que acompañan las solicitudes de inscripción que presentaron 22 partidos políticos en la región imperial. El partido Todos por el Perú presentó increíblemente dos listas.

Aunque no todos los aspirantes declararon con minuciosidad las exigencias de la hoja de vida, en la mayoría de casos sí hay información sobre sus ingresos y bienes. Podría decirse que hay candidatos solventes, otros con mediana capacidad económica y algunos con escasos ingresos y recursos. Hay otro conjunto que optó por no declarar -o quizá no posean bienes-.

Los solventes

Hay una veintena de postulantes que podrían ser calificados de solventes. Estos tienen bienes avaluados entre 200 000 y más de 7 millones de soles. Cinco candidatos poseen bienes inmuebles y muebles por más de un millón de soles. El más pudiente es el postulante de Alianza para el Progreso (APP), Alexander Hidalgo Zamalloa, quien posee viviendas valorizadas en 7 327 942 soles. Hidalgo es un político de la provincia de La Convención, que hace dos elecciones estuvo a punto de ganar la alcaldía de esa provincia por las filas del ahora casi extinto movimiento regional Acuerdo Popular Unificado (APU).

En segundo lugar, con bienes por más de 3 millones de soles, aparece el postulante de Avanza País Efraín Mamani Castillo; mientras que el tercer casillero lo ocupa la exprefecta regional, María del Carmen Velásquez Zegarra (APP), con bienes por casi 3 millones de soles.

Ántero Rufino Huamán Velasco de Somos Perú, Oswaldo Torres Cruz del Frente Amplio y Sayri Túpac García Roca del Partido Morado poseen bienes, según declararon, por más de un millón de soles.

Los menos solventes

En el otro extremo, aparecen aquellos postulantes que no declararon bienes. La mayoría solo posee ingreso de rentas, según sus declaraciones.

La exaprista y ahora candidata de Unión por el Perú, Celmira Sierra Valdeyglesias, posee uno de los ingresos más bajos, porque declaró que su renta anual llega solo a 9 500 soles. Casi el mismo ingreso tiene la postulante de Podemos, Lissette Gabriela Guillén Zúñiga, con 10 000 soles anuales.

Mientras que la candidata del Frente Amplio, Ángela Valdez Barazorda, solo declaró poseer un auto avaluado en 33 000 soles. No consignó ingresos. De otro lado, ninguno de la lista del Apra declaró bienes. Alberto Fuentes, Evangelina Mayta, Darwin Urquizo, Illary Gutiérrez y Edward Valderrama solo consignaron ingresos que oscilan entre 6 000 y 89 000 soles.

El aspirante de APP, Aly Félix León Charca, declaró ingresos anuales por 85 717 soles y ningún bien; mientras que el de Solidaridad Nacional, Armando Usca Huisa, tiene una renta de 42 000 soles. Asimismo, las candidatas de Perú Patria Segura, Judith Carolina Pilares Villagarcía y Felicia Alejandrina Becerra Abal, tienen ingresos de 36 000 y 28 800 soles, respectivamente.

No declararon

Hay un grupo que optó por no declarar. Allí está una de las listas completas de Todos por el Perú. Isdras Zapata Yaros, Roger Demata Álvarez, María Dolores Vargas Cereceda, Rosslusa Soto Trelles y Cluny Vera Aragón dejaron en blanco los casilleros respecto a ingresos y bienes.

Tampoco declararon las fujimoristas Zaira Ninoshka Troncoso de la Quintana y Roxana Abarca Lucana, así como Marco Lovón Amachi de Perú Patria Segura. En esa misma situación, están los postulantes del Frepap Yesica Cáceres Cabanaconza y Francisco Ruiz Merma.

Cinco listas con luz verde para elecciones en Cusco

Solo cinco de las veintitrés listas de candidatos, presentadas ante el Jurado Electoral Especial, han sido "admitidas y publicadas" en la región imperial de Cusco. Estas pasan al período de tachas, como disponen las reglas de juego de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Se trata de Frepap, Avanza País, Democracia Directa, Fuerza Popular y Unión por el Perú.

El resto de solicitudes de inscripción se halla en periodo de subsanación, porque han sido declaradas como inadmisibles. En el caso de las dos listas presentadas por Todos por el Perú, el JEE inició con un proceso de indagación por duplicidad.