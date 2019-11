Enrique Fernández: “Excongresistas disueltos tendrán bastante rechazo en elecciones”

A casi dos meses de las elecciones congresales, Enrique Fernández Chacón, postulante al Legislativo por Frente Amplio, expresó que no le intimida la participación de exparlamentarios disueltos, ya que considera que estos comicios son una oportunidad para que la población los rechace una vez más.

- ¿Cómo así se animó a postular al Congreso?

Hace 35 años que no postulaba a nada, a excepción de la alcaldía de Lima. Primero, porque no tenía con quién postular empatando con los conceptos que tengo de la vida y la política, porque se supone que tú tienes que estar en una organización que se afín. No necesariamente del 1 al 100 igualito, pero por lo menos afín a la propuesta.

- ¿Siente que el Frente Amplio es ese espacio?

Siento que es un frente que puede desarrollarse con esas perspectivas y donde me siento cómodo.

- ¿Cree que la izquierda peruana está unida?

No. Tenemos muchas diferencias, y se ven en cada paso.

- ¿En qué sentido?

El ejemplo más notorio fue cuando planteamos la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y la perdimos por ocho votos. Ellos [Nuevo Perú] eran diez y prefirieron salirse del salón y no acompañarnos en eso, que hubiera impedido incluso todo lo que pasó después: el indulto a Fujimori. Eso se hace cuando hay herencias sustanciales. Entonces, ¿qué común tenemos? Por ejemplo, ellos nos proponen ir a un frente en conjunto y con [Vladimir] Cerrón. Pero si nosotros luchamos contra la corrupción, ¿cómo vamos a ir con alguien que está condenado por corrupción? Lo que pedimos es coherencia, y mientras eso no sea así, es muy difícil. Tenemos puntos de vista muy distintos en todo. [...] Sin embargo, tenemos más en común que los partidos de derecha. Nosotros somos dos o tres partidos de izquierda que tratan de juntarse, pero la derecha tiene 17 o 18 opciones para la misma política, pero los que se llevan la fama de divisionistas somos nosotros.

- ¿Considera justo que el Jurado Nacional de Elecciones permita la participación de excongresistas disueltos?

Me parece que es justo, porque esto es lo que complementa un periodo de cinco años. El que siempre decide es el pueblo, por eso incluso ataco cuando dicen que hay que eliminar el voto preferencial, que es el derecho de la gente de decidir y ordenar las listas que le ha presentado un partido. La última palabra la tiene que tener el votante. Nos guste o no.

- ¿Cómo tomó ser el número 1 en la lista?

Con una responsabilidad tremenda. Primero, porque no tengo 20 años. Tengo 77 años, de los cuales 60 los he dedicado a la política. Estoy sorprendido por la cantidad de apoyo que tengo en los jóvenes. Más que en los viejos.

- De llegar al Congreso, ¿modificaría a las ONP?

Por supuesto. Cuando he sido obrero en actividad, he luchado por formar sindicatos, por los pliegos reclamos. Ahora que estoy viejo, sigo haciendo lo mismo, pero ¿cuál es el eje central? Son los compañeros que nos acompañan en la lucha de lo setentas y ochentas, los de las grandes movilizaciones que están con pensiones de 500 soles. ¿Me pongo de espalda teniendo una representación para poder reclamar en nombre de ellos? No, al contrario, va a ser uno de los ejes de mi intervención.

- ¿Qué otros ejes tocaría en el Congreso?

La lucha contra la corrupción, pero acá quiero precisar que, cuando se habla de esto, no hay nadie que diga que está a favor de la corrupción, entonces tengo la obligación de explicar las cosas. Para mí, la corrupción tiene dos aspectos: un problema moral y uno económico. El primero lo sancionan metiendo a la cárcel, pero ¿y el segundo? ¿los dejamos que gocen la fortuna que han robado o recuperamos los bienes para poner al servicio como una especie de reparación? No solo tienen que ser sanciones morales, sino también económicas.

- Con base en eso, ¿qué opina sobre la devolución del dinero retenido a Odebrecht?

No sé qué arreglo habrán hecho, pero me parece que no debieron devolver ni un real, porque nos han robado, nos estafaron y tuvimos que recuperar todo eso. No hubiésemos dejado vender ni una acción. No conozco los pormenores del acuerdo, pero la lógica elemental me dice que si nos robaron, hay que recuperar.

- ¿Qué otros aspectos tocará en el Parlamento?

Hay un montón de cosas pendientes. Este Congreso de año y medio va a decidir el Tribunal Constitucional, y ¿a quién vamos aponer? ¿Tiene que seguir siendo un instrumento político de los partidos que están en el Congreso para poner a sus representantes, así como quisieron poner al caballazo al último este?¿o comenzamos a discutir qué tipos de cualidades tienen que tener, cuáles son sus limitaciones? Porque, ojo, estamos votando por la institución que puede separar a un presidente. Ya sabemos qué hay detrás de esto: la conveniencia política para tener mi tribuno que me sirva a mí.

- Usted manifestó que gana como 500 soles mensuales. Si llegase al Congreso tendría otro sueldo.

No me preocupa eso. Yo no vivo por mi pensión, me realizo por otras cosas, no por el dinero. Yo me voy a morir mañana o pasado. Nadie tiene la vida comprada, pero hay que dejar un mensaje para que la gente vea. Yo me siento feliz con eso. Claro que me va a ayudar bastante, pero tengan la plena seguridad que me va a ayudar a seguir haciendo lo que hago, no para enriquecerme, ni para nada por el estilo.

- ¿La inmunidad parlamentaria?

Yo pido inmunidad, no impunidad. Inmunidad para poder decirle al presidente lo que me dé la gana cuando haga mal las cosas y no ser acusado por eso. Me refiero a las opiniones políticas, estas tienen que estar protegidas, más si voy a investigar a alguien.

¿Cómo harán para mejorar la imagen del Congreso?

Habría que ver por qué razón cambió esa imagen, para no hacer lo mismo. Si este congreso hace lo mismo que el anterior, la gente tendrá razón al pedir que nos vayamos todos y que nos castiguen.

¿Qué cosas cree que hizo mal la anterior representación?

Se convirtieron en una banda de delincuentes. El fujimorismo sacó el 30 por ciento de los votos al Congreso y tuvo 73 representantes, porque hay una ley, un sistema de computar que no es correcto, que es antidemocrático, porque si a mí me eligen como congresista de Cajamarca, valen los votos de Cajamarca, y no a nivel nacional. Los partidos se han convertido en agencias de empleos, en vientres de alquiler. Ven el Congreso como una inversión y vienen a recuperar.

- El Frente Amplio presentó una lista paritaria

Sí, tenemos una lista con paridad y alternancia. No hemos necesitado que la ley esté vigente, sino que por convicción lo hemos adoptado. No hablamos de una pose electoral o porque nos obliga una ley.

- ¿Cómo financiarán su campaña?

Nosotros no tenemos plata, pero tenemos ideas. Con base en eso vamos a ganar adeptos. En mi campaña municipal saqué ochenta mil votos y gasté cinco mil ochocientos soles que aportamos de una rifa. Yo salía y encontraba gigantografías que no había puesto, afiches que no había mandado a hacer. Cuando la gente se adhiere a una candidatura, a una idea, lo hace con consecuencia. Acá todo no está perdido. Tengo mucha fe en la gente. Con el voto también se lucha, porque todos estos sinvergüenzas que se está juzgando, fueron elegidos con el voto de la gente. Siempre he defendido que tienen derecho a reelegirse, es más los he alentado. He provocado a [Mauricio] Mulder, le he dicho: “Atrévete, postula para que le des la oportunidad a la gente de repudiarte.” Van a tener bastante rechazo.