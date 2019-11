Por los derechos del niño

Tarea y calificación escolar

Idel Vexler, exministro de Educación.

Qué bueno que acabándose el año escolar se terminan las abundantes y tediosas tareas para “alumnos y padres”. Este año, con acierto, los alumnos de inicial, primaria y primero de secundaria han utilizado los calificativos C, B, A y AD. De 2° a 5° de secundaria se ha seguido aplicando las notas de 0 a 20. Lo malo es que no se ha capacitado a la mayoría de docentes de secundaria y la exigencia para que los alumnos de primero pasen a segundo de secundaria no sea “A” en sus áreas curriculares (logro esperado y satisfactorio), sino solamente “B” (logro en proceso-no alcanzado). Qué mal que durante el año no se ponga “AD” (logro destacado) a los alumnos en los bimestres o trimestres.

Derechos inalienables

Carlota Flores Scaramutti de Naveda, escritora.

Cada vez resalta, con mayor intensidad, el valor de la Declaración de los Derechos del Niño. Los principios que lo rigen fundamentan que cada derecho es de reconocimiento universal, es indivisible e interdependiente, ajenos a controversia para aplicarse. Cautela que cada país reconozca y proteja el derecho a la vida, a la salud, a la educación y al logro del desarrollo de cada niño en un ambiente de armonía y afecto. Para nosotros, un país con un porcentaje elevado de población infantil, difundir este documento constituye un deber ya que, pese a los esfuerzos estatales y privados, todavía persisten, como lacras sociales, el maltrato infantil, el trabajo de menores y el descuido material, afectivo y moral.