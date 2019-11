José Verona Baluarte: “Se han querido burlar todos los controles de la UIF”

¿Es cuestionable que un grupo como Credicorp realice una donación millonaria, sin declarar, a un partido político?

Hoy se conoce que se trata de siete millones y medio de dólares a diferentes candidatos y momentos, pero con la misma modalidad, es decir, entregas de dinero millonarias, en efectivo y por montos mayores a 60 UIT sin haber sido declarados a la ONPE, eso hace que este dinero no tenga la condición de aporte sino de dádivas.

La SBS ha anunciado una evaluación, ¿debería generar una sanción?

La sanción que está a la vista y que no ha pronunciado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo jefe Sergio Espinoza debe controlar que un conglomerado realice reportes a los oficiales de cumplimiento. Hasta ahora lo que sabemos es que no han emitido reportes de operaciones sospechosas, no sabemos si más adelante se harán.

¿Existía la posibilidad de que la SBS detectara el movimiento de esta cantidad de dinero?

Claro. Si se hubiera dado cuenta de estos movimientos a los oficiales de cumplimiento, quienes son la parte intermedia entre la empresa y la UIF, se hubieran detectado las transacciones de montos superiores a 10 mil soles. El medio por el cual la UIF toma conocimiento de este tipo de movimientos es por los estados de cuentas respectivos o por los oficiales de cumplimiento, quienes emiten los reportes de operaciones sospechosas.

¿No sucedió en este caso?

No, porque si se hubieran hecho los reportes, la UIF hubiera encendido todas las alertas, pero al querer hacerlo en efectivo y de manera solapada, sin que aparezca el nombre, simplemente se ha querido burlar los controles de la Unidad de Inteligencia Financiera pasando por alto normas y reglamentos.

¿Se puede determinar si se ha cometido algún delito en la entrega de dinero que realizó Credicorp a Keiko Fujimori?

A la fecha no se puede determinar qué delitos existirían, lo que me parece serio y profesional es que se tiene que evaluar los medios probatorios en su conjunto para poder establecer qué y cuántos delitos hay detrás de esta entrega de dádiva de 7,5 millones de dólares en efectivo.