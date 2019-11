Bolivia: ¿Fue golpe o no?

Un golpe sugerente

Ramiro Escobar, internacionalista.

Si algo hay que reconocerle al general Williams Kaliman, el militar que le “sugirió” a Evo Morales que renuncie a la presidencia, es que le dio un nuevo concepto al “golpe de Estado”. En los últimos años, hemos usado ese término para referirnos a distintas situaciones, desde la destitución express de Fernando Lugo en Paraguay (2012) hasta las tropelías de Nicolás Maduro en Venezuela. Kaliman, al disolver la doctrina no deliberativa del ejército, vía una sugerente amenaza pública, golpeó toda posibilidad de negociación política en Bolivia, cuando esta ya asomaba. En adelante, toda sugerencia a un presidente venida de un alto mando militar puede significar que debe ser acogida sin dudas ni murmuraciones.

...............................................................................

La cuestión es más compleja

Francisco Belaunde Matossian, internacionalista.

Sin duda, que las fuerzas armadas sugieran a un presidente que renuncie corresponde al esquema-tipo de un golpe de Estado. No obstante, en el caso boliviano, la cuestión es más compleja, pues había una movilización callejera que empujaba a Evo Morales a la salida. Incluso, la Central Obrera Boliviana (COB) le hizo la misma sugerencia. El propio Evo Morales habló inicialmente de un “golpe cívico-político-policial”; es decir, no incluyó a los militares entre los protagonistas. La pregunta es entonces si lo ocurrido no se asemeja más a la caída de los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, que tuvo precisamente a Evo Morales como actor esencial.