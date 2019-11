Alberto Jordán sobre el Moqueguazo: “Alan García me dijo saca las armas y mata a esos cholos”

César Alberto Jordán Brígnole, general en retiro de la Policía Nacional, se pronunció sobre las órdenes que recibió del fallecido exmandatario Alan García Pérez para dispersar a los protestantes del denominado ‘Moqueguazo’, en el 2008.

Jordán Brígnole lideraba el grupo policial que estaba a cargo de controlar y dispersar a los manifestantes que reclamaban la restitución del canon minero de la empresa Southern en la región, por lo que el 16 de junio tomaron el puente Montalvo.

Sin embargo, el entonces general PNP decidió no acatar la orden superior y se ofreció como rehén para proteger la vida de sus subordinados. Por este hecho fue condenado a 18 meses de prisión condicional por el delito de omisión deberes de función operativa.

“Felizmente fue suspendida, pero me llevaron (a la cárcel) por dialogar porque el presidente de la República me dijo saquen las armas y yo le dije a Alan García ‘no’. Él me dijo mata, mata como sea a esos cholos pero libérame el puente”, declaró Alberto Jordán en entrevista con RPP.

El ahora gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de la Molina, recordó esa época en la que fue condenado, según él, de manera absurda por oponerse a la orden de Alan García.

“Fueron momento muy difíciles para mí, muy duros que en verdad que yo no le iba a aceptar eso al presidente García”, enfatizó el general PNP en retiro al comentar su experiencia en el Moqueguazo, en el que uno de los protagonistas fue el presidente Martín Vizcarra.

¿Qué fue el 'Moqueguazo´?

En el 2008, a inicio de junio los pobladores de Moquegua iniciaron un paro reclamando una mayor cuota del canon minero por los trabajos de la minera Southern. Después de una fallida negociación con el entonces primer ministro, Jorge del Castillo, el 10 de junio la medida de protesta se declaró como indefinida.

En estas manifestaciones uno de los protagonistas fue el ahora presidente de la República. Martín Vizcarra Cornejo, quien fue el máximo representante de los colegios profesionales de Moquegua.

Ya el 16 de junio, cerca de 50 policías al mando del general Alberto Jordán fueron tomados como rehenes y el líder policial fue obligado a pedir perdón. Con los policías secuestrados el gobierno de Alan García tuvo que aceptar modificar la forma de calcular el canon minero.