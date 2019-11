Tribunal Constitucional elegirá a su nuevo presidente este lunes 2

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidirá este lunes 2 de diciembre quién será elegido como su nuevo presidente, en reemplazo de Ernesto Blume.

Según informó el magistrado Carlos Ramos, los integrantes del ente constitucional designarán a un nuevo titular a pesar que seis de ellos tienen sus mandatos vencidos desde junio último, ya que, de acuerdo a la ley, deben mantenerse en sus cargos hasta que sean reemplazados.

"El dos de diciembre se tiene que elegir al nuevo presidente, puede ser eventualmente el señor Blume, como puede ser otro. [...] Según mandato de la ley, nosotros debemos mantenernos en el TC hasta que seamos reemplazados por los nuevos magistrados que elija el Congreso, mientras tanto, debemos mantenernos en nuestros cargos porque de otra manera sería abandono de funciones”, expresó Ramos Núñez a Canal N.

Por otro lado, el magistrado indicó que, hasta la fecha, no hay posibilidad alguna que se incluya los recientes testimonios de los empresarios que aportaron a Fuerza 2011 en el debate del recurso de hábeas corpus con el que se pretende la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple con una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht.

PUEDES VER Hijas de Keiko Fujimori enviaron carta al Tribunal Constitucional

“A la fecha no hay ninguna posibilidad de esa naturaleza. En el curso del debate, quizá más adelante surge, pero no creo porque a la fecha no hay ningún magistrado que haya planteado una posibilidad de esta índole”, manifestó.

Asimismo, añadió que durante la sesión plenaria del último martes 19 de noviembre ninguno de sus colegas solicitó formalmente la inclusión de las declaraciones que Jorge Yoshiyama brindó al Equipo Especial Lava Jato.