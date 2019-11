Salgado defiende carta de hija de Keiko Fujimori y la critican por usarla políticamente

La integrante de la Comisión Permanente del Congreso, Luz Salgado, hizo un pronunciamiento a través de su twitter acerca de la carta hecha por la hija mayor de Keiko Fujimori dirigida al Tribunal Constitucional con relación a la orden de prisión preventiva que cumple su madre en el penal de Chorillos.

Salgado manifestó que no le sorprende el escrito de Kyara Fujimori, pues ella viene guardando sus sentimientos hace tiempo frente a la situación de su madre acusada por el delito de lavado de activos.

“Kiara es una niña muy inteligente no me extraña que haya escrito esa carta, hace tiempo contiene sus sentimientos, su indignación por la situación injusta de su madre, tiene todo el derecho de expresarse. Acaso muchos no abogan por los derechos de los niños y ahora critican?”, expresó en su tuit.

Muchos cibernautas no demoraron en decirle a la fujimorista que se utilizó a la menor para mediatizar el caso “no se critica a la niña, se critica el uso mediático y sin escrúpulos que hacen ustedes”.

Usuario critica la defensa de Luz Salgado.

Otro usuario expresó el rechazo al “uso político” de la carta redactada por la menor y “reprocharon” la permisión de esta estrategia a los padres. También cuestionaron los “privilegios” que tendría Kiara frente a “miles de niños y niñas con padres igualmente privados de su libertad”.

Cibernautas sustentan el uso político de la carta de la hija de Keiko Fujimori.

Además, un ciudadano le recordó a Salgado que no pensó lo mismo cuando sufrieron las madres de los estudiantes muertos por el atentado en la Cantuta. Acusación que se le imputó al expresidente Alberto Fujimori condenándolo a 25 años de prisión por el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de dicha Universidad.

Twittero le recuerda a Salgado los crímenes en la Cantuta.

En la carta que escribió Kyara Fujimori a los magistrados del Tribunal Constitucional mencionó extrañar a su mamá y desconocer el tiempo en el que la lidersa del partido naranja no estará en casa. En tanto el TC debe resolver el proceso de hábeas corpus que presentó la hermana de Keiko para determinar su libertad.