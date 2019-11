Leyla Chihuán pide explicaciones sobre aportes de Credicorp a campaña de Keiko Fujimori [VIDEO]

Leyla Chihuán, excongresista, se refirió a las declaraciones de Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp, quien recientemente reveló que entregó 3.6 millones de dólares en maletines como aporte a la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

La integrante del Congreso disuelto pidió que se esclarezca en qué se usó ese dinero. “Sería bueno que todos tengamos una explicación clara de lo que ha pasado con esto. Al menos en qué se gastó y cómo se gastó”, señaló en diálogo con Canal N.

Chihuán también dijo que antes de conocerse la entrega de dinero a Fuerza 2011, ella no tenía motivos para no creer en las explicaciones que daba su lideresa Keiko Fujimori sobre el origen de los aportes.

"Era lo que teníamos a la mano [las versiones de Keiko Fujimori] y no teníamos por qué desconfiar. No sé [si ha mentido] pero leí que dijo que no lo había dicho porque el señor Dionisio Romero le había pedido que guarde su nombre en secreto y ella estaba cumpliendo eso”, agregó.

La excongresista, finalmente, mostró su incredulidad y dijo que le parecía difícil de creer que alguien haya trasladado en maletas y por las calles de Lima tanto dinero en efectivo.

Denuncian a Keiko Fujimori y Dionisio Romero por aportes a Fuerza Popular no declarados

El candidato al Congreso por Juntos por el Perú Julio Arbizu presentó este jueves ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios una denuncia contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y contra el dueño del Banco de Crédito del Perú (BCP) Dionisio Romero.

El también exprocurador sostuvo en su denuncia que los aportes no bancarizados que el grupo Credicorp, con Romero a la cabeza, hizo a la campaña fujimorista de 2011 y 2016, responden a sobornos para que desde el Congreso se trabe la aplicación de la ley de los octógonos.