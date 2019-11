Keiko Fujimori: Vilcatoma asegura estar sorprendida por aportes de empresarios

La excongresista Yeni Vilcatoma aseguró sentirse sorprendida por los millonarios aportes no registrados que los empresarios más importantes del Perú entregaron para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

“(¿Se encuentra usted sorprendida por estos aportes?) Así es. Saludo la estrategia del fiscal José Domingo Pérez porque ha trabajado una estrategia que ha revelado algo tan igual de grave o más grave todavía que es que se haya recibido financiamiento de todas estas empresas”, declaró en entrevista con Canal N.

PUEDES VER Yeni Vilcatoma: Sí me gustaría ser candidata presidencial por Solidaridad Nacional

La también candidata para la reelección al Congreso de la República señaló estar "en contra de “este tipo de proceder” al no haber declarado el dinero y haberlo ocultado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Estoy totalmente en contra de este tipo de proceder. Recibir dinero siendo un líder político, y no solo me refiero a Fuerza Popular, sino todos los partidos, recibir estos montos millonarios y que no se declaren, que no se hagan conocer a la población y además el grado de influencia que puede haber tenido en la aprobación de determinadas normas. Por eso la ciudadanía está rechazando a la clase política”, comentó Vilcatoma.

“La gente está cansada de la clase política”

La exintegrante de Fuerza Popular señaló que por acciones como estas, en la que no se declara los aportes recibidos por un líder político, es que la ciudadanía "está cansada de la clase política”.

“Si se están haciendo leyes con nombre propio, que hace que una empresa se beneficie y por ejemplo no le llega ese servicio básico al ciudadano correctamente, el ciudadano pues comienza a odiar a la clase política”, enfatizó.

Por tal motivo, la exlegisladora anunció que de llegar nuevamente al Parlamento propondrá una ley que sancione a los parlamentarios que voten a favor de una ley que llegue a afectar a la población.

“Yo voy a proponer, de llegar al Congreso, un tipo penal que sancione toda aquella votación que vaya en perjuicio de los intereses del ciudadano. (...) Cuando esa decisión vaya a favor de una posición. Es necesario que se ponga en debate esa propuesta porque qué respuesta le damos a la población ahora que se ha conocido estos aportes que no declararon”, comentó.

Aceptó que esta propuesta altera el mandato imperativo que está determinado en la Constitución Política, pero sostiene que será necesario un cambio “para no seguir dándole la espalda a la población”.

Yeni Vilcatoma aseguró, además, que de ser elegida en las elecciones 2020 también apoyará la eliminación de la inmunidad parlamentaria, posición totalmente contraria a la que ejerció en el último periodo del Legislativo, al oponerse a la iniciativa legislativa del Poder ejecutivo en este tema.