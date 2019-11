Federaciones indígenas impedirán ingreso de petroleras si no se cumple consulta previa

En un pronunciamiento dirigido al Ejecutivo y a la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, las federaciones nativas de las cuatro cuencas loretanas señalan que el proceso de consulta previa sobre el Lote 192 estaría en peligro ya que han pasado sesenta días del plazo previsto y el MINEM no ha explicado las causas de la postergación. Tampoco ha indicado los mecanismos oficiales de reprogramación, a pesar de la carta que le enviaron el 17 de octubre.

Sostienen que en este proceso de consulta se está vulnerando principios rectores como Interculturalidad, Buena fe, Plazo razonable, y hay el riesgo de que se vulnere el principio de Oportunidad porque el actual contrato de servicios que rige en dicho lote vence en marzo del año 2020.

PUEDES VER Ocho años de prisión para dos mineros ilegales que afectaron área natural protegida en Loreto

De ahí que señalan la necesidad de una reunión preparatoria para discutir el Plan de Consulta, modificar las fechas del cronograma vencido y suscribir un nuevo acuerdo en sus territorios y con sus comunidades.

Las organizaciones indígenas también rechazan el nombramiento de Iris Cárdenas como jefa de la Oficina General de Gestión Social, ya que será la responsable de realizar el proceso de consulta en el Lote 192. Indican que cuando fue directora de Asuntos Ambientales y Energéticos del MINEM, la empresa Pluspetrol fue favorecida en materia de responsabilidad ambiental y social, lo que permitió que hasta ahora no remedie más de 1200 sitios impactados en este lote petrolero.

PUEDES VER Iquitos: realizarán festival para concientizar sobre violencia física y sexual

Finalmente, afirman que si no se respeta estrictamente el derecho que tienen a la Consulta Previa y no se cumplen los tiempos de cada etapa, no permitirán el ingreso de ninguna empresa a sus territorios.