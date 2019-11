Yeni Vilcatoma a Rosa Bartra: “Estamos obligadas a cambiar de actitud” [VIDEO]

La exfujimorista Yeni Vilcatoma enfatizó en que Rosa Bartra, así como todos los integrantes del Congreso disuelto, deben cambiar de actitud si son designados nuevamente en el cargo, en el proceso de las elecciones complementarias 2020.

La también aspirante a conformar el nuevo Parlamento se pronunció respecto al papel que tuvo su ahora compañera de campaña electoral por Solidaridad Nacional, Rosa Bartra, cuando cumplía funciones legislativas en el periodo anterior.

PUEDES VER Yeni Vilcatoma: Sí me gustaría ser candidata presidencial por Solidaridad Nacional

Rosa Bartra presidió la Comisión de Constitución, grupo de trabajo encargado de analizar como primer filtro las iniciativas legales del Poder Ejecutivo, que dilató y en algunos casos archivó algunas propuestas de reforma de justicia y política.

Yeni Vilcatoma al ser consultada sobre la trayectoria política de Rosa Bartra contestó “todos estamos obligados a cambiar de actitud”. Sostuvo que ahora se debe “priorizar al ciudadano” y resaltó que “en su caso” sí lo hizo.

Además, indicó que Rosa Bartra se incorporó a la lista de Solidaridad Nacional, agrupación liderada por el exalcalde Luis Castañeda Lossio, luego que Fuerza Popular anunciara que no sería parte de la lista.

“No conocía que iba a ser parte en ese momento (de Solidaridad Nacional). Sabía que Rosa Bartra estaba siempre con las esperanzas de ir con Fuerza Popular”, declaró en entrevista con Canal N.

La exparlamentaria agregó que ella decidió alejarse del partido fujimorista desde que el presidente Martín Vizcarra anunció el cierre del Congreso el pasado 30 de setiembre.

Señaló que Fuerza Popular no tenía las ideas claras y no había marcado una posición sobre los acuerdos a tomar en esta coyuntura de crisis, por tal motivo aceptó la invitación de Solidaridad Nacional.

Defiende candidatura por Solidaridad Nacional

Respecto a su participación en las elecciones 2020 por el partido Solidaridad Nacional, Yeni Vilcatoma sostuvo que se mantiene tranquila, a pesar que el fundador de la agrupación es investigado por presuntos actos de corrupción, delito que, según ella, luchaba en contra.

“Yo he denunciado actos de corrupción, el aporte en campañas no solamente de Odebrecht, ya sabemos el alcance. Pero, me da confianza en este momento que las investigaciones están en manos de los fiscales y que están avanzando. El señor Castañeda ha pedido licencia y se está sometiendo en el proceso en curso”, señaló.

Yeni Vilcatoma, Rosa Bartra, entre otros personajes fujimoristas postulan a las elecciones 2020 por el partido Solidaridad Nacional, con miras a conformar el nuevo Congreso. Exlegisladores de oposición al fujimorismo sostienen que esta es una medida “desesperada” para que Fuerza Popular logre más escaños en el Legislativo.