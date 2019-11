Daniel Urresti: “Me rebelo a cobrar el grosero sueldo de los congresistas”

Elecciones 2020. El candidato por Lima de Podemos Perú, Daniel Urresti aseguró que -de llegar al Congreso el 26 de enero- renunciará al uso de vehículos asignados a los parlamentarios y afirmó que “no será nada raro que lo vean en una combi”.

“Me comprometo a utilizar exclusivamente mi vehículo particular. Principalmente el transporte público. No va a ser nada raro que me vean transportándome en una combi, en un bus o en el metropolitano”, manifestó Urresti en Exitosa.

Por otra parte, sobre los sueldos de los congresistas, el exministro aseguró que no cobrará dicho monto y que le parece “grosero” la cantidad de dinero que cobra un parlamentario. De igual manera, negó cualquier beneficio salarial que tendría como congresista y que se encuentra conforme con la pensión que recibe como militar jubilado.

“Yo me rebelo a cobrar el grosero sueldo que cobran los congresistas actualmente en esa burbuja llena de gollerías. Yo como militar retirado recibo una pensión desde que pasé a retiro hace aproximadamente siete años. Con mi pensión me alcanza ya que solamente tengo responsabilidad de mi esposa, somos una pareja y me alcanza para vivir decentemente", enfatizó.

Urresti Elera también se pronunció sobre la seguridad permanente que tienen los congresistas y criticó la gran cantidad de policías que están en el Congreso. Igualmente confirmó que renunciará a esta y que mandará a los efectivos a cuidar Los Olivos.

“Yo renuncio a la seguridad en caso sea elegido congresista. Haré gestiones para que vayan (los policías que dan seguridad a los congresistas) y sean asignados al distrito de Los Olivos donde estoy trabajando actualmente […] Ese tremendo número de policías que están en el congreso deberían estar en las calles cuidando a la ciudadanía”, declaró.

El exministro afirmó también que de llegar al Parlamento luchará contra la inmunidad parlamentaria para que esta no se use para delitos comunes. A pesar de que actualmente tiene un juicio en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Yo tengo un juicio que gané en primera instancia. Tres jueces me declararon inocente. Después de 4 años y medio de juicio la corte suprema anula todo y dice que me vuelvan a juzgar […] Yo me presento a este congreso a pelear para que se quite la inmunidad”, aseveró.

Por último, el número 1 de Podemos Perú se refirió al cierre de universidades privadas como Telesup (propiedad del fundador de su partido José Luna) y la cuál no cumplió con los requisitos básicos que solicita la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Sobre ello, Urresti aseguró que “está de acuerdo" con el trabajo de dicha entidad y que la “apoya totalmente”.

“Estoy totalmente de acuerdo con el trabajo que hace la Sunedu. Los peruanos merecemos una educación universitaria buena […] El trabajo que hace la Sunedu la apoyo totalmente”, precisó.