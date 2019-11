Marisol Pérez Tello: “Sé la calaña de persona que es Horacio Cánepa”

La secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC), Marisol Pérez Tello, se presentó en Sigrid.PE para conversar sobre la denuncia contra Alberto Beingolea, quien según declaraciones de un colaborador eficaz habría recibido un aporte de Odebrecht, lo que él niega enfáticamente.

Según un colaborador eficaz, Alberto Beingolea sabía del supuesto aporte de Odebrecht al PPC para financiar una encuesta dadas sus intenciones presidenciales

Eso es absolutamente falso (...) Entiendo que se hizo una encuesta con CPI y digo entiendo, porque estuve en esa reunión.

Hay contradicción. Beingolea dijo que no hubo esa reunión, pero usted dice que sí. ¿Hay una falla de memoria o qué?

Pero es que no fue. No sé si en ese momento tenía programa o no, quizá no estuvo en Lima, en verdad no es raro (...) Alberto Beingolea y Horacio Cánepa tienen una rivalidad, desde que vivían en Barranco. Horacio Cánepa lo detesta, en público y en privado. Lo que él ha hecho en su declaración de colaborador eficaz, de delincuente confeso, es sindicarlo en un tema en el que Alberto en realidad podría ni siquiera estar enterado.

¿Qué se coordinó en la reunión?

Esa reunión fue una de las muchas reuniones con distintas personas que nos daban su opinión sobre quién de nosotros podría ser el presidente del partido, sobre quién podría quitarle a Raúl Castro un espacio que había ganado, porque lo que había hecho era llevarnos al despeñadero. Le pido a Manuel Saavedra (gerente de CPI) que enseñe, sabemos que todas las encuestas tienen muestras y seguimiento.

Pero él ni siquiera aceptó ser entrevistado...

Pero lo va a hacer en Fiscalía, porque también está en investigación. Lo que les pido es que presenten todas las preguntas. Esa fue una encuesta que perfectamente se puede haber pagado con la plata que nosotros aportamos. Eso lo tiene que explicar Raúl Castro, que era el presidente en ese momento.

Entonces, ¿fue con plata de los aportes y no de Odebrecht?

No lo sé. No puedo decir algo que no me consta. Tendría que responderlo Castro o el secretario general en ese momento, al que ya botamos.

¿Cree que Beingolea tiene el mismo nivel de desconocimiento que usted sobre lo que podría estar pasando?

Tiene más (desconocimiento), porque tengo 32 años dentro (del partido).

¿Qué pensó cuando Lourdes Flores dijo que posiblemente su nombre podría figurar en uno de los ‘codinomes’?

Siento que Lourdes tiene que hacer lo que ha hecho, que es someterse a las investigaciones, que no hay otra forma de que recupere la credibilidad que tuvo en el país (...) Creo que estaba en una relación, con Horacio Cánepa, en la que confió demasiado, no preguntó y ese puede ser su gran pecado. Ella está sometida a las investigaciones. Si me preguntas a quién le creo, sí, le creo a Lourdes. Sé la calaña de persona que es Horacio Cánepa hoy.

¿Le cree a Alberto Beingolea?

Por supuesto que sí, además, Alberto tiene una ventaja, es un personaje público.