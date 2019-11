Hijas de Keiko Fujimori enviaron carta al Tribunal Constitucional

Las hijas de Keiko Fujimori, Kyara y Kaori, enviaron una carta a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para expresarles sus sentimientos, un año después que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

En la misiva firmada por Kyara Villanella, la hija mayor de la excandidata presidencial expresó que espera que la situación legal de su madre se aclare pronto para que regrese a su casa.

PUEDES VER Richard Arce: Hay intromisión del sector empresarial en las decisiones de la población

“No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito para que me lleve al colegio y me diga ‘Te amo’, para que me ayude con mis tareas o simplemente para compartir momentos juntas. La necesito de vuelta porque no sé cuánto tiempo más pueda seguir diciéndole a mi hermanita que ‘todo va a estar bien’", se lee en el documento que fue difundido por Canal N.

Tras ello, Villanella Fujimori agregó que, a su consideración, la prisión se dicta como parte de una condena y no antes de la resolución de una investigación, en referencia a que la lideresa fujimorista cumple con 18 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.

“No sé mucho de leyes. Solo sé que la cárcel es después de un juicio. Entonces, ¿por qué mi mamá no está con nosotras si nadie la ha condenado?”, añadió.