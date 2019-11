Chlimpler también le dio $ 266 mil al cash a dueño de grupo de radios

Los Zavala padre e hijo, presidente del directorio y gerente general del holding de radioemisoras, respectivamente, manifestaron que el dinero cubrió una deuda pendiente por avisos publicitarios y también fue un adelanto para mayores publicaciones durante la segunda vuelta presidencial del año 2011.

Ambos empresarios coincidieron en señalar que José Chlimper nunca les explicó la procedencia del dinero ni les requirió documento alguno que acreditara la entrega de los fondos.

Esta es la segunda vez que Chlimper es señalado por haber entregado dinero a un medio de comunicación bajo la misma sospechosa modalidad. El ex gerente general de Radioprogramas del Perú, Hugo Delgado Nachtigall afirmó al fiscal José Domingo Pérez que el 17 de mayo de 2011 José Chlimper le dio US$ 210 mil, también para honrar una deuda y adelantar pagos de publicidad a favor de Keiko Fujimori.

Chlimper negó el testimonio de Delgado y arguyó que el fiscal Pérez actuaba arbitrariamente en su contra y presentó una acción para ser apartado de la investigación por su condición de director del Banco Central de Reserva del Perú, pero su petición fue desestimada y ahora se encuentra imputado como presunto autor de lavado de activos, falsedad y fraude.

Los testimonios de los Zavala padre e hijo agravan la situación jurídica de José Chlimper Ackerman, quien estuvo directamente involucrado en el manejo de los fondos de las campañas de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

Más publicidad

CRP Medios y Entretenimiento es un conjunto de radioemisoras de alcance nacional con contenido especialmente musical de diversos géneros que tienen 10 millones de seguidores según la empresa, un universo apetecible para cualquier candidato a la presidencia con dinero. Entre otras la corporación maneja Radio Mar, Moda, Oasis, Nueva Q, Ritmo Romántica, Mágica, Planeta y La Inolvidable.

El dinero era crucial para empoderar la campaña de Keiko Fujimori ante Ollanta Humala en la segunda vuelta presidencial.

“Yo sabía que al iniciar la segunda vuelta, Fuerza 2011 incurrió en una deuda con nosotros y que mi hijo Abraham Zavala Chocano le anunció al señor (Adolfo) Dammert (Ludowieg), de (la empresa publicitaria) Latin Brands (que manejaba la cuenta del partido fujimorista), que si no cancelaban la deuda que tenían íbamos a cortar o dejar de transmitir los avisos. Luego de eso mi hijo me dijo que el partido había cancelado lo que nos debían y que no me preocupara. Los detalles lo tiene mi hijo pero me dijo que finalmente le habían cancelado en efectivo y que quien lo había hecho había sido el señor José Chlimper Ackerman. Me contó que le había dado el efectivo a Luis Enrique (Almandós Zamora, ex gerente de la empresa radial y que lo iba a depositar en el banco a nombre de (Fuerza Popular). (...) Se depositó en la cuenta de CRP indicando que el ordenante era Fuerza 2011”, explicó Abraham Zavala Falcón, el 13 de noviembre de este año, ante la fiscal del Equipo Especial, Iris Falla Segura.

Respecto a cómo fue la entrega de dinero, Zavala padre relató: “Entiendo que Dammert habló con mi hijo Abraham y le dijo que lo iban a llamar. Quien llamó fue Chlimper. Se que Abraham lo citó en el Club Lima Golf, porque él estaba almorzando ahí. (Como no era socio), Chlimper le dijo que no tenía tiempo, esto (la maleta) lo arregla todo, tengo una reunión y me tengo que ir. Y no ingresó al club. Entiendo que le entregó un maletín o una bolsa. No acostumbramos que yo sepa que nunca han pagado en efectivo. Se que Abraham puso el maletín en su auto y después se lo entregó a Almandós. Chlimper estaba pagando para que no se paren los avisos de Fuerza 2011”.

Ante la misma fiscal Iris Falla Segura, Abraham Zavala Chocano confirmó lo manifestado por su padre y ofreció mayores detalles del pago en efectivo de US$ 266 mil efectivo que hizo José Chlimper sin indicar el origen del dinero para financiar la publicidad de la campaña de Keiko Fujimori. Chlimper entregó el dinero a los Zavala en los mismos días que lo hizo a Hugo Delgado de RPP.

Así nomás

“Hacia el 12 de mayo de 2011 el partido (fujimorista) comenzó a mostrar un atraso que levantó nuestra preocupación. (...) Yo le comuniqué al señor Adolfo Dammert que cortaríamos la publicidad el 24 de mayo. (...) Me llamó para decirme que ya estaban por resolver el problema y que por favor me reuniera con el señor José Chlimper, a lo cual accedí. Dado que tenía planeado almorzar en el Club de Golf de San Isidro, le dije que podía ser ahí poco antes de las 3 de la tarde, lo tengo apuntado aquí en mi agenda, cuya copia simple presento”, documentó su testimonio Zavala hijo.

“Cuando me avisaron (de su llegada) salí y me acerqué a la puerta del local social y me encuentro con el señor Chlimper, quien me dijo que estaba apurado por temas de campaña y me entrega un un maletín pequeño y me dice: Hay 266 mil dólares que cubren los que se les debe y el resto de la campaña. Es decir, pagaba por adelantado lo que venía (...). Yo me sorprendí porque pensé que iba a tener ina reunión con él. (...) Llevé el dinero a la oficina y se lo entregué a Luis Enrique Almandós con la orden de depositarlo (...) al Banco de Crédito, indicando claramente al momento de hacer el depósito que el dinero provenía de Fuerza 2011.

Preguntado si Chlimper le dijo de dónde salía el dinero, respondió que no.

Preguntado si “el Banco de Crédito hizo algún cuestionamiento por el dinero”, Zavala hijo contestó que no.

¿De dónde salieron los US$ 476 mil que Chlimper pagó a RPP y el grupo CRP? Llegó la hora de hablar con la verdad.