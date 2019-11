Humberto Acuña: “Voy a defender mi inocencia, consideramos un exceso esta decisión”

Luego que conociera que el Poder Judicial lo sentenció a tres años de cárcel suspendida en su ejecución, Humberto Acuña Peralta, se pronunció a través de su perfil de Facebook.

El ex gobernador de Lambayeque cuestionó el fallo emitido por el Décimo juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tras indicar que “somos respetuosos de la justicia en el país; sin embargo, consideramos un exceso esta decisión”.

El también hermano del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, señala que durante su vida política y trayectoria profesional ha procurado un accionar honesto y transparente.

Por lo tanto, “no he sido sentenciado por robar o apropiarme de recursos del Estado, no he sido sentenciado por recibir una coima ni favorecer a alguien”.

Explica que el Poder Judicial basado en un audio, en cuya conversación no participa, “me acusa de buscar favorecimiento en una investigación fiscal. No se ha demostrado que haya cometido delito”, insiste.

Por ello, el 2 de diciembre -fecha en que se realizará la lectura de sentencia- su abogado procederá a apelar el fallo.

“Voy a defender mi inocencia en las instancias que correspondan”, concluyó la exautoridad.